Donald Trump's declining poll numbers: Teurungskrise and Iran-Krieg fuel anger

US President Donald Trump's approval ratings have taken a significant hit, with his average job approval rating now at the lowest point of his political career. His current disapproval rating stands at 58.3%, higher than the 57.6% recorded just before the end of his first term. The decline is attributed to the escalating tensions with Iran and the blocked oil route through the Strait of Hormuz, which have led to a surge in gasoline prices. Additionally, controversial construction projects and a scandal involving a $1.8 billion compensation fund for Trump's MAGA movement supporters have fueled public anger and contributed to his declining popularity.

US-Präsident Donald Trump verlässt das Walter Reed National Military Medical Center in Bethesda nahe Washington: Seine Umfragewerte haben sich zuletzt weiter verschlechtert. Es sind Schock-Umfragen für den Präsidenten und seine Partei!

Donald Trump erreicht einen bitteren Meilenstein: Im Durchschnitt der wichtigsten Erhebungen steht er jetzt beim schlechtesten Job-Wert seiner politischen Laufbahn. Seine aktuelle Ablehnungsquote liegt bei 58,3 Prozent. Der wichtigste Grund war damals der blutige Sturm radikaler Anhänger auf das Kapitol am 6. Januar 2021.

Durch das Politik-Portal "RealClearPolitics" (RCP). Sie gelten als wichtiges Stimmungsbarometer. Beim Zustimmungswert ist Trump auf 39,8 Prozent gefallen. Sein bisheriger Tiefstwert liegt bei 37 Prozent.

RCP-Präsident Tom Bevan wies auf den Moment der Rekordablehnung hin: Trumps Ablehnungswert liege "höher als nach dem 6. Januar". Widerruf Tracking und Cookies Warum rutscht Trump in den Umfragen ab? Die Talfahrt beschleunigte sich zuletzt vor allem durch die Teuerungskrise!

Grund dafür: der Iran-Krieg und die blockierte Ölroute durch die Straße von Hormus. Die Benzinpreise sind seit dem Kriegsbeginn am 28. Februar um rund 50 Prozent gestiegen. Bei der Inflation blinken die Warnsignale: Im April lag die Teuerung bei 3,8 Prozent – dem höchsten Wert seit drei Jahren.

Der Frust wächst. Während an einer Exxon-Tankstelle in Great Neck im US-Bundesstaat New York werden Benzinpreise angezeigt: Seit dem Kriegsbeginn stiegen die Preise um 50 Prozent. Dazu steigern kontroverse Bauprojekte in Washington den Ärger: etwa der neue Ballsaal im Weißen Haus mit einem möglichen Steuergeldbedarf von einer Milliarde Dollar – oder ein geplanter Triumphbogen für rund 100 Millionen Dollar. Kritiker werfen dem Präsidenten vor, seine Eitelkeit über die Sorgen der Menschen zu stellen.

Auch der Skandal um einen 1,8 Milliarden Dollar schweren Entschädigungsfonds für Trump-Loyale der MAGA-Bewegung ("Make America Great Again") löste eine Wutwelle gegen das Weiße Haus aus. Der unpopläre Präsident mindert auch die Chancen von konservativen Kandidaten! In Umfragen für die Kongress-Zwischenwahlen in rund fünfeinhalb Monaten wollen derzeit im Schnitt 48 Prozent die oppositionellen Demokraten wählen. Nur noch 41 Prozent entscheiden sich gerade für die Republikaner.

Und der US-Politologe Jim Melcher glaubt gegenüber BILD, dass es für die Trump-Partei noch schlimmer kommen könne: "Anhaltende Probleme mit der Inflation, besonders bei den Ölpreisen, könnten noch mehr Republikaner-Kandidaten nach unten ziehen!





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