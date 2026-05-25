Donald Trump's New KI Image in Greenland Angers Locals, but He's Still Trying to Take Over the Island

A new AI image of US President Donald Trump has caused controversy in Greenland. The image shows a large Trump figure standing on a colorful Greenland settlement and holding his fingers in the rocky coastline. The image resembles the animations of the Monty Python comedy troupe. However, when it comes to Greenland, Trump is not joking - he is serious about wanting to take over the island. The message is: I haven't forgotten you. The dispute over the Arctic island has been overshadowed by the Iran crisis, but Trump has not forgotten his goals in the north - he just doesn't want to discuss them openly. Trump's envoy Jeff Landry has been visiting the island for days. He met with Premier Jens-Frederik Nielsen and Foreign Minister Múte Egede. Nielsen confirmed that the Greenland population is not for sale and that the Greenlanders have the right to self-determination. Egede confirmed that Trump has not given up on his plan to take over the island. "We have our red lines. The position of the Americans has not changed." Landry was supposed to go to Greenland to find as many friends as possible, but it turned out to be a difficult mission. Protests took place in front of the new US consulate. Hundreds of protesters silently faced the new consulate with their backs turned and showed Landry literally the cold shoulder. Viral went a video of the encounter between Landry and a local boy who was asked if he wanted to take a picture with the Trump envoy. His diplomatic answer: "No." Another time, the American was even booed. "Don't come here - go home," a person from a window said. The "New York Times" reported that Landry wanted to distribute Trump's MAGA hats - but hardly anyone wanted to have them. The United States could help Greenland become independent from Denmark. What he hid: The island does not want help.

Nach Venezuela und dem Iran: Geht Donald Trump (79) jetzt Grönland an? Dieses neue KI-Bild des US-Präsidenten verärgert die Inselbewohner Ein KI-Bild sorgte am Wochenende für neue Aufregung in Grönland.

Darauf zu sehen: ein riesiger Donald Trump, der über einer bunten grönländischen Siedlung auftaucht und seine Finger in das felsige Küstengebirge krallt. Die Fotomontage erinnert an die Animationen der Komikertruppe Monty Python. Doch wenn es um Grönland geht, macht der US-Präsident keine Scherze – sondern eiskalt Ernst: Er will Grönland immer noch haben. Die Botschaft: Ich habe euch nicht vergessen.

Angesichts des Iran-Krieges war der Streit um die arktische Insel in den Hintergrund gerückt. Doch Trump hat seine Ziele im hohen Norden nicht vergessen – er versucht sie nur nicht mehr allzu öffentlich zu diskutieren. Sein Sondergesandter Jeff Landry (55) hält sich seit Tagen auf der Insel auf. Bei seinem Besuch traf er Premier Jens-Frederik Nielsen (34) und Außenminister Múte Egede (39).

Nielsen stellte danach klar: „Wir haben unmissverständlich bekräftigt, dass die Bevölkerung Grönlands nicht zum Verkauf steht und dass die Grönländer das Recht auf Selbstbestimmung haben.

“ Egede bestätigte, Trump habe sein Vorhaben, die Insel zu übernehmen, nicht aufgegeben. „Wir haben unsere roten Linien. Auch der Standpunkt der Amerikaner hat sich nicht verändert.

“ Landry soll bei seiner Ankunft in Grönland gesagt haben, Trump habe ihm aufgetragen, „dort rüberzugehen und so viele Freunde zu finden, wie wir kriegen können“. Eine Mission, die sich als überaus schwierig erwies. Vor der Eröffnung des neuen US-Konsulats gab es Proteste. Laut Medienberichten stellten sich Hunderte Demonstranten schweigend mit dem Rücken zum neuen Konsulat – und zeigten Landry buchstäblich die kalte Schulter.

Viral ging ein Video von der Begegnung Landrys mit einem einheimischen Jungen, der gefragt wurde, ob er ein Foto mit dem Trump-Gesandten machen möchte. Seine undiplomatische Antwort: „Nein“. Ein anderes Mal wurde der Amerikaner sogar ausgebuht.

"Komm‘ nicht hierher – geh‘ heim", rief eine Person aus einem Fenster. Die "New York Times" berichtete außerdem, Landry habe Trumps MAGA-Kappen verteilen wollen – nur wollte sie kaum jemand haben.ihren Fußabdruck wieder auf Grönland zu setzen" und sprach über die "Neubesiedlung bestimmter Stützpunkte". Die Vereinigten Staaten könnten helfen, Grönland von "Abhängigkeit zu Unabhängigkeit" von Dänemark zu führen. Was er verschwieg: Die Insel will keine Hilfe





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