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Donald Trump tritt plötzlich wie vom Erdboden verschluckt auf

Politik News

Donald Trump tritt plötzlich wie vom Erdboden verschluckt auf
Donald TrumpUS-PräsidentGesundheitszustand
📆03/06/2026 23:17:00
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US-Präsident Donald Trump tritt plötzlich wie vom Erdboden verschluckt auf. Der 79-jährige Politiker postet weiter auf Truth Social, aber seit einer Woche gibt es keinen öffentlichen Auftritt mehr.

US-Präsident Donald Trump tritt plötzlich wie vom Erdboden verschluckt auf. Der 79-jährige Politik er postet weiter auf Truth Social, aber seit einer Woche gibt es keinen öffentlichen Auftritt mehr.

Einige Mediziner halten die Ergebnisse seines medizinischen Jahreschecks für "fast zu gut, um wahr zu sein". Der US-Präsident hat in den letzten Tagen drei politische Beratungen besucht, Exekutivaufgaben erledigt und Dekrete unterzeichnet. Doch alle Termine hatten einen gemeinsamen Nenner: keinen Zugang für den Journalisten-Pool. Die Debatte um Trumps Gesundheitszustand tobt weiter.

Einige Mediziner halten die Ergebnisse für Trumps Alter für "fast zu gut, um wahr zu sein". Der New Yorker Gefäßchirurg Dr. Paul Haser fragt sich, was ein MRT seines Gehirns mit Belastungs- und Gang-Analyse zeigen würde: "Vielleicht frühere Schlaganfälle?

". Auch die Häufigkeit des Einschlafens sollte laut Haser genauer untersucht werden. Trumps nächster öffentlicher Termin ist jedenfalls für Freitag angesetzt: ein wahlkampfähnlicher Auftritt nördlich von New York. Dort könnte Trump natürlich wieder in alter Frische auftauchen - und die Spekulationen in den Medien werden sich weiter fortsetzen

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Donald Trump US-Präsident Gesundheitszustand Medizinischer Jahrescheck Wahlkampf

 

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