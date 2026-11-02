Donald Trump und nukleare Drohungen gegen Iran: Spekulationen um Angriff auf Berg Pickaxe

Donald Trump lässt Truppen vor Iran sammeln. Tucker Carlson spekulierte über Atomschlag auf Berg Pickaxe. Israels Netanjahu soll Druck ausüben. Iran dementiert nukleare Aktivitäten.

US-Präsident Donald Trump bereitet militärische Optionen im Nahen Osten vor und lässt eine massive Flotte vor der Küste des Iran s zusammenziehen. Der 80-Jährige warnte die Mullahs in Teheran explizit mit der Möglichkeit eines Bombardements, sollte die nukleare Bedrohung nicht abgebaut werden. Parallel dazu kursieren in den Medien wild Spekulationen über einen potenziellen, sogar nuklearen Erstschlag, der dieRegion nachhaltig verändern könnte. Diese Entwicklungen haben die internationale Lage erneut stark angespannt und die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf den Konflikt zwischen Washington und Teheran gelenkt.

Nukleare Angriffsszenarien und der Berg Pickaxe

Der ehemalige Fox-News-Moderator und heutige Podcaster Tucker Carlson berichtete über schwerwiegende Spekulationen, wonach Donald Trump einen Atomschlag gegen die Mullahs anordnen könnte. Als konkretes Ziel nannte er dabei den sogenannten Berg Pickaxe in Zentraliran, unter dem sich nach israelischen Angaben uraniumanreichernde Einrichtungen befinden sollen. Carlson betonte, dass herkömmliche Waffen der US-Arsenale die etwa 91 Meter dicke Granitschicht über den Tunneln nicht durchdringen könnten.

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Laut den Angaben von Carlson liegt diese hochsichere Anlage südlich von Natans. Er behauptete weiter, ein nuklearer Schlag auf diese tief unter der Erde liegende Infrastruktur sei die einzige militärische Option, um die Produktion von Uran für Atomwaffen wirksam zu stoppen. Diese drastischen Worte haben die Diskussion über die Reichweite und die Eskalationsstufen der US-Militärstrategie im Nahen Osten neu entfacht. Carlson liefert für seine abstrusen Behauptungen jedoch keinerlei konkrete Beweise.

Politische Akteure und offizielle Reaktionen

Israels Premier Benjamin Netanjahu soll laut den Berichten von Carlson stark auf Donald Trump drängen, um diesen verheerenden Angriff zu initiieren. Der 77-Jährige ist bekannt für seine harte Linie gegenüber dem iranischen Regime und sieht in einer militärischen Präventivschlag oft den notwendigen Schritt zur Sicherung der israelischen Sicherheit. Trotz dieser intensiven diplomatischen und rhetorischen Bemühungen gibt es keine offizielle Bestätigung für einen bevorstehenden Angriff aus den USA oder aus Israel.

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Die internationale Gemeinschaft reagiert skeptisch auf diese Meldungen. Christiane Amanpour, ein Urgestein des CNN und erfahrene Reporterlegende, kommentierte die Gerüchte von Tucker Carlson auf der Plattform X mit den klaren Worten, dass ein solcher Schritt Wahnsinn wäre. Diese deutliche Ablehnung zeigt die Besorgnis über eine mögliche extreme Eskalation, die weit über die aktuellen Spannungen hinausgehen würde und das gesamte geopolitische Gleichgewicht im Nahen Osten gefährden könnte.

Auch aus Teheran gibt es klare Dementis. Irans Außenamtssprecher Esmail Baghaei erklärte ausdrücklich, dass am Berg Pickaxe keine nuklearen Aktivitäten stattfänden. Er wertete die amerikanischen Drohungen als einen erfundenen Vorwand, um Angriffe auf den Iran zu rechtfertigen. Diese Position widerspricht direkt den Anschuldigungen aus Washington und Tel Aviv und unterstreicht die tiefe Kluft in der Wahrnehmung der tatsächlichen Gefahr.

Militärische Aufrüstung und drohende Eskalation

In Iowa hatte Donald Trump am Sonntag bei einem Auftritt angedeutet, man wolle zwar nett sein und Leben retten, doch irgendwann müsse man dem Regime den Hammer verpassen. Diese rhetorische Zuspitzung wird derzeit durch massive militärische Vorbereitungen untermauert. Derzeit ziehen die USA eine riesige Armada von drei Flugzeugträgern samt deren Begleitflotten vor der Küste Irans im Arabischen Meer zusammen.

Zu dieser gewaltigen Flotte gehören insgesamt 20.000 US-Soldaten, die bereitstehen, um bei einem Einsatzbefehl durch Donald Trump innerhalb von vier Tagen loszuschlagen. Diese schnelle Reaktionszeit von vier Tagen signalisiert eine extrem hohe Alarmbereitschaft und legt den Schluss nahe, dass die Entscheidungsträger in Washington kurzfristige militärische Interventionen ernsthaft planen. Die Konzentration dieser Streitkräfte vor der iranischen Küste ist historisch einmalig und erhöht die Wahrscheinlichkeit eines schnellen Konfliktes signifikant.

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Die Kombination aus rhetorischen Drohungen, massiver Truppenkonzentration und spekulativen Berichten über nukleare Optionen schafft ein extrem instabiles Klima. Während Iran die Vorwürfe als propagandistischen Trick abtut, bleibt die militärische Bedrohung durch die US-Armada eine greifbare Realität. Die Weltgemeinschaft beobachtet diese Entwicklungen mit großer Sorge, da ein militärischer Fehler in dieser hitzigen Phase verheerende Folgen für den globalen Ölmarkt und die geopolitische Stabilität haben könnte.