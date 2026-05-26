Donald Trump undergoes health check before 80th birthday, thanks Walter Reed hospital staff

Donald Trump has undergone a health check before his 80th birthday, with the results indicating everything went well, as he wrote on his Truth Social platform. The health check was conducted at the Walter Reed Military Hospital in Washington, D.C., and was prompted by recent health concerns, including blood clots and fatigue.

Donald Trump hat vor seinem 80. Geburtstag einen Gesundheitscheck unterzogen, bei dem alles perfekt gelaufen sei, wie er am Dienstag in seinem Onlinedienst Truth Social schrieb, ohne Details zu nennen.

Zuletzt waren Blutergüsse an Trumps rechter Hand, Schwellungen an seinen Knöcheln und Anfälle von Schläfrigkeit bei offiziellen Terminen Fragen über seine Fitness aufgeworfen. Trump dankte den Ärzten und anderen Mitarbeitern im Walter-Reed-Militärkrankenhaus nördlich von Washington. Nach der Untersuchung kehrte er ins Weiße Haus zurück, um eine politische Sitzung zu leiten, bei der es unter anderem um den Iran-Krieg gehen sollte. Trump hat bereits innerhalb der letzten 13 Monate drei Gesundheitschecks absolviert.

Das Weiße Haus setzte den Termin für den Vormittag an. Trumps Leibarzt Sean Barbabella lobte eine "hervorragende Gesundheit" nach der letzten Untersuchung. Besonders viel Wirbel gab es im Juli, als bekannt wurde, dass Trump wegen "leichter Schwellungen" an den Beinen erneut untersucht worden war. Die Diagnose aus dem Weißen Haus: chronisch venöse Insuffizienz – eine Erkrankung der Beinvenen, die häufig ältere Menschen betrifft.

Trump feiert am 14. Juni seinen 80. Geburtstag. Kritiker werfen dem Trump-Lager allerdings vor, die Gesundheitsberichte klängen oft zu schön, um wahr zu sein – mit viel Lob, aber wenig überprüfbaren Details.

Zuletzt sorgten Fotos für Spekulationen: Blutergüsse an den Händen, geschwollen wirkende Beine – die Bilder machten im Netz schnell die Runde. Trump selbst spielte alles herunter und erklärte die Flecken mit häufigem Händeschütteln. Sprecherin Karoline Leavitt schob zusätzlich die Einnahme von blutverdünnenden Medikamenten als Ursache nach





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