Donald Trump undergoes health check before 80th birthday, thanks Walter Reed hospital staff

Donald Trump, just three weeks before his 80th birthday, underwent a health check at Walter Reed Military Hospital in Washington, D.C. The president, in a post on Truth Social, wrote that everything went well, but did not provide details. The health check came after questions about his fitness due to blood clots on his right hand, swelling on his knuckles, and sleep disturbances at official events.

Donald Trump hat vor seinem 80. Geburtstag einen Gesundheitscheck unterzogen, bei dem alles perfekt gelaufen sei, wie er am Dienstag in seinem Onlinedienst Truth Social schrieb, ohne Details zu nennen.

Zuletzt waren Blutergüsse an Trumps rechter Hand, Schwellungen an seinen Knöcheln und Anfälle von Schläfrigkeit bei offiziellen Terminen Anlass für Fragen über seine Fitness geworden. Trump dankte den Ärzten und anderen Mitarbeitern im Walter-Reed-Militärkrankenhaus nördlich von Washington. Nach der Untersuchung kehrte er ins Weiße Haus zurück, um eine politische Sitzung zu leiten, bei der es unter anderem um den Iran-Krieg gehen sollte. Trump hat bereits innerhalb der letzten 13 Monate drei Gesundheitschecks absolviert.

Das Weiße Haus setzte den Termin für den Vormittag an. Trumps Leibarzt Sean Barbabella lobte eine "hervorragende Gesundheit" des Präsidenten nach der letzten Untersuchung. Besonders viel Wirbel gab es im Juli, als bekannt wurde, dass Trump wegen "leichter Schwellungen" an den Beinen erneut untersucht worden war. Die Diagnose aus dem Weißen Haus: chronisch venöse Insuffizienz – eine Erkrankung der Beinvenen, die häufig ältere Menschen betrifft.

Kritiker werfen dem Trump-Lager vor, die Gesundheitsberichte oft zu schön, um wahr zu sein – mit viel Lob, aber wenig überprüfbaren Details





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