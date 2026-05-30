Donald Trump will nichts mehr mit Kennedy Center zu tun haben

US-Präsident Donald Trump will seine Verbindung zum Kennedy Center in Washington aufgeben, nachdem ein Richter entschieden hat, dass Trumps Name von der Fassade der Kulturinstitution entfernt werden muss.

Der US-Präsident Donald Trump will nichts mehr mit dem Kennedy Center in Washington zu tun haben. Der Grund ist ein Urteil eines Richter s, der Trumps Name von der Fassade der Kulturinstitution der amerikanischen Hauptstadt entfernen muss.

Zuvor hatte ein von Trump kontrolliertes Gremium die Umbenennung in "Trump Kennedy Center" beschlossen, was jedoch als unrechtmäßig angesehen wurde. Trump reagierte auf das Urteil, indem er die von ihm geplante Renovierung des Zentrums abblies und die Verantwortung für die Kultureinrichtung an den Kongress übertrug. Der Richter hatte die Entscheidung damit begründet, dass der Kongress einst dem Kennedy Center seinen Namen gegeben hatte und folglich nur der Kongress diesen ändern durfte.

Trumps Name könnte jedoch noch einmal an der Fassade landen, wenn seine Republikaner eine Mehrheit im Kongress behalten und sich hinter ihn stellen. Trump hatte das Kennedy Center unter seine Kontrolle gebracht und einen Kampf gegen "anti-amerikanische Propaganda" in der Kulturwelt angekündigt. Er entließ mehrere Mitglieder des Kuratoriums und übernahm den Vorsitz. Der Botschafter Richard Grenell wurde vorübergehend beauftragt, die Institution neu auszurichten





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