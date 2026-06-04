Donald Trump wird in den Madison Square Garden eingeladen

Der langjährige Fan der New York Knicks wird nächste Woche in den Madison Square Garden eingeladen. Der Präsident will mindestens ein Spiel in der Arena verfolgen.

Der langjährige Fan der New York Knicks wird nächste Woche auf Einladung des Teambesitzers James Dolan in den legendären Madison Square Garden kommen. Der Präsident will mindestens ein Spiel in der Arena verfolgen.

Im Gespräch mit Reportern im Oval Office erklärte er, er habe das dritte Spiel der Serie gegen die San Antonio Spurs am Montag im Blick, schloss aber auch einen Besuch bei Spiel vier am Mittwoch nicht aus. Trotzdem habe er einen Teil der ersten Partie gesehen, als die Knicks mit 1:0 in Führung gingen. Die NBA gab an, dass bisher kein amtierender Präsident die NBA-Finals besucht habe, ehemalige Präsidenten dagegen schon.

Der Präsident ist durch und durch New Yorker, wie der NBA-Boss Adam Silver erklärte. Die Anwesenheit des Präsidenten werde zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen erfordern und die Zuschauer müssen mit längeren Anfahrtszeiten und logistischen Problemen rechnen





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