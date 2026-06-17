Donald Trumps Auftritt in Frankreich wirft Fragen zur Fitness des Ex-Präsidenten auf

Videoaufnahmen zeigen Donald Trump als müde und wackelig. Der Auftritt des 80-Jährigen in Frankreich befeuert die Debatte über seine mentale und physische Fitness - ein Thema, das bereits seine Amtszeit und den Wahlkampf begleitet.

In Frankreich hat Donald Trump für Aufsehen gesorgt. In mehreren Videoausschnitten und Bildern wirkt der ehemalige US-Präsident müde und mitunter wackelig auf den Beinen. Nach einem Gruppenfoto lief Trump zunächst in die falsche Richtung und blieb dann alleine in der Mitte stehen, während die anderen Staatschefs sich unterhielten.

Trump war nach einem UFC-Event zu seinem 80. Geburtstag aus den USA nach Europa gereist. Bei dieser Reiserichtung sind Jetlags in der Regel stärker als umgekehrt. Am Mittwoch kam Trump etwas verspätet als Letzter zu einem Treffen der Staats- und Regierungschefs.

Zuvor hatte er sich das UFC-Event angesehen, bei dem der Franzose Ciryl Gane einen der Hauptkämpfe gewann. Auf die Frage, ob Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den Kampf gesehen habe, entgegnete dieser: Nicht live. Aber heute Morgen. Trumps Auftritt weckt Erinnerungen an seine erste Amtszeit vor knapp zehn Jahren.

Damals, etwa beim G20-Gipfel in Hamburg 2017, fiel er bereits durch ungewöhnliches Verhalten auf. Auch sein Amtsvorgänger Joe Biden wurde oft als nicht fit kritisiert. Doch gerade das macht die wiederkehrenden Szenen um Trump zum Politikum. Während seiner Amtszeit verspottete Trump Biden regelmäßig als gebrechlichen alten Mann und nannte ihn Sleepy Joe.

Nun kehrt das Thema der geistigen Leistungsfähigkeit Trumps mit Wucht zurück. Mehrere Umfragen zeigen, dass eine Mehrheit der Amerikaner die mentale Fitness des 80-Jährigen infrage stellt - darunter auch ein nicht geringer Anteil von Republikanern. Trump behauptet jedoch, er habe einen Kognitivtest, den Montreal Cognitive Assessment, mehrfach bestanden. Dabei muss man etwa Tiere erkennen oder Wortlisten wiederholen.

Solche Tests werden in der Regel aber nicht von politischen Kandidaten verlangt. Nun stellt sich die Frage, wie Trumps Gesundheitszustand den Wahlkampf und mögliche künftige Amtszeiten beeinflussen könnte. Seine Fortschritte im Vergleich zu früheren Auftritten werden von Medien und Öffentlichkeit genau beobachtet. Gleichzeitig wird kritisch hinterfragt, warum solche Themen gerade jetzt so präsent sind.

Experten warnen vor einer Instrumentalisierung von Altersdiskriminierung und betonen, dass Entscheidungsfähigkeit nicht allein vom Alter abhängt. In den USA ist es unüblich, dass Kandidaten umfassende medizinische Offenlegungen vornehmen, wie es in anderen Ländern teilweise der Fall ist. Das führt zu Spekulationen und verstärkter medialer Beobachtung - besonders bei einem Kandidaten, der so prominent ist wie Trump. Die Debatte wird den Wahlkampf begleiten und möglicherweise auch die Republikanische Partei intern beschäftigen





Tagesspiegel / 🏆 42. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Fitness Frankreich Wahlkampf Joe Biden Alter Kognitive Tests US-Präsident

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Frankreich gegen Senegal: Historisches WM-Duell mit offenen RechnungenIm ersten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft treffen Frankreich und Senegal aufeinander. Beide Teams erinnern sich an ihr letztes Aufeinandertreffen bei der WM 2002, als die Senegalesen mit 1:0 siegten und den Franzosen einen enttäuschenden Turnierstart bereiteten. Nach wechselhaften Testspielen der Franzosen versucht Frankreich heute, die historische Niederlage vergessen zu machen. Das Spiel verspricht Spannung, da Senegal mit kombinationsstarken Angriffen auftritt und Frankreich durch individuelle Klasse gefährlich bleibt.

Read more »

WM 2026: Frankreich vs. Senegal im Liveticker – Frankreich an SuperstarsAber sind die Mbappés, Dembélés und Olises auch eine funktionierende Mannschaft? Oder stolpert „Les Bleus“ zum Auftakt wieder gegen Senegal? Sensationsgeil seit Nullzwei: der Ticker.

Read more »

G7-Gipfel: Staatschef bringen sich für Foto in PoseDonald Trump wirkte während eines Fototermins beim G7-Gipfel in Frankreich etwas unbeholfen.

Read more »

G7-Gipfel: Staatschef bringen sich für Foto in PoseDonald Trump wirkte während eines Fototermins beim G7-Gipfel in Frankreich etwas unbeholfen.

Read more »