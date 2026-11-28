Donald Trump grüßt die Soldaten zu Thanksgiving. Doch eine lichte Stelle an seinem Hinterkopf zieht die Blicke auf sich.

Auf aktuellen Bildern zeichnet sich am Hinterkopf des US-Präsidenten eine deutlich sichtbare lichte Stelle ab. Die Aufnahmen veröffentlichte das Weiße Haus am Donnerstag.

Zudem scheinen mehrere Haarsträhnen recht ungleichmäßig zu liegen. In dem Video zeigte sich der Politiker an der Seite seiner Ehefrau . Gemeinsam wollten die beiden den US-Soldaten ihre Glückwünsche zum Feiertag überbringen. Anschließend reiste das Präsidentenpaar nach Palm Beach, um Thanksgiving aufAnwesen Mar-a-Lago zu feiern.

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Während eines Gesprächs mit einer Militäreinheit hatte der Republikaner noch lobende Worte für die First Lady übrig.