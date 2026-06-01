Donald Trumps Konzept für geglückte Lebensführung: Drohen mit Feuerbällen

Donald Trump hat offenbar einen einfacheren Weg als Glück, Arbeit und Liebe entdeckt, um im Leben erfolgreich zu sein: Drohen mit Feuerbällen. Er hat Oman mit Vernichtung gedroht, wenn es sich nicht verhält. Ein Konzept, das er offenbar ernst meint und das er an seine Kinder anwenden würde, um ihnen das Leben zu erleichtern.

Donald Trump hat offenbar einen einfacheren Weg als Glück , Arbeit und Liebe entdeckt, um im Leben erfolgreich zu sein: Drohen mit Feuerbällen . Er hat Oman mit Vernichtung gedroht, wenn es sich nicht verhält.

Ein Konzept, das er offenbar ernst meint und das er an seine Kinder anwenden würde, um ihnen das Leben zu erleichtern. Er würde den Hebammen und Ärzten drohen, dass sein Sohn gesund zur Welt kommen muss, oder sie werden in die Luft gejagt. Er würde den Lehrern und Schulleitung drohen, dass seine Tochter eine 1 in Mathe, Deutsch, Sport und Religion sowie eine Gymnasialempfehlung bekommen muss, oder sie werden in die Luft gejagt.

Er würde den Vermietern drohen, dass der Preis des WG-Zimmers seiner Tochter in München maximal 110 Euro/Monat betragen muss, oder sie werden in die Luft gejagt. Er würde den Richtern drohen, dass sein Sohn Flipflops, Bermudashorts und Hawaiihemden tragen muss, oder sie werden in die Luft gejagt. Er würde den Behörden drohen, dass seine Kinder in perfekter gesundheitlicher Verfassung und mit einem IQ von jeweils 183 sein müssen, oder sie werden in die Luft gejagt.

Er würde den Finanzbehörden drohen, dass seine Sohn keine Steuern gezahlt hat und eine Rückzahlung erwartet, oder sie werden in die Luft gejagt





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