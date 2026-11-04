Donald Trumps Machtposition und ihre Folgen für die deutsche Wirtschaft unter Kanzler Merz

Analyse der geopolitischen und wirtschaftlichen Risiken für Deutschland nach den US-Wahlen. Experten warnen vor höheren Zöllen, Energiepreisen und Inflation unter Donald Trump.

Der aktuelle politischen Rückgang von Donald Trump innerhalb der Vereinigten Staaten nach den Zwischenwahlen hat direkte und indirekte Konsequenzen für die Bundesrepublik Deutschland. Obwohl der US-Präsident gegenüber der Zeitschrift Politico versöhnliche Töne anschlug und eine Zusammenarbeit mit den Demokraten ankündigte, um die Stabilität im Land zu gewährleisten, deuten viele Wirtschaftsexperten auf gegenteilige Entwicklungen hin. Ein möglicher Machtverlust innenpolitisch könnte dazu führen, dass Trump außenpolitisch aggressiver auftritt, was spezifische Risiken für deutsche Unternehmen und den Arbeitsmarkt mit sich bringt.

Die Gefahr des verwundeten Löwen in der Außenpolitik

Der US-Ökonom Professor Kenneth Rogoff von der Harvard University warnt in einer Analyse, dass ein politisch geschwächter Präsident in der Außenpolitik umso gefährlicher werden kann. Er bezeichnet diese Dynamik metaphorisch als das Risiko des verletzten Löwen, der aus Verzweiflung oder Rachsucht stärker zuschlägt. Rogoff erklärt, dass der US-Kongress zwar viele innenpolitische Maßnahmen blockieren könnte, um die imperiale Herrschaft des Präsidenten einzuschränken. Die Außenpolitik bleibt jedoch der Bereich, in dem der Präsident die größte exekutive Macht behält. Diese asymmetrische Machtverteilung bedeutet, dass Donald Trump auch ohne breite innenpolitische Unterstützung erheblichen Einfluss auf internationale Konflikte und Handelsströme nehmen kann.

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Die Unsicherheit für deutsche Unternehmen wird durch diese unvorhersehbare Dynamik weiter erhöht. Ein solches politisches Umfeld schafft keinen klaren Planungshorizont für Investitionsentscheidungen, was die wirtschaftliche Lage prekär macht. Die Sorge gilt nicht nur der unmittelbaren politischen Rhetorik, sondern den konkreten handfesten Maßnahmen, die aus dieser Machtposition heraus abgeleitet werden könnten.

Zölle, Arbeitsmarkt und Strukturprobleme der Industrie

Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, sieht konkrete Mechanismen, die den deutschen Arbeitsmarkt gefährden. Er warnt davor, dass Donald Trump neue militärische Angriffe auf den Iran befehligen oder zusätzliche Zölle verhängen könnte. Solche Maßnahmen würden die Risiken für die deutsche Exportindustrie drastisch steigern. Höhere US-Zölle führen direkt zu einem Rückgang der nachfragebedingten Produktionsmengen, was in der Folge zu weiteren Jobverlusten in der deutschen Industrie führen kann. Derzeit sind bereits knapp drei Millionen Menschen in Deutschland arbeitslos, und Tausende zusätzliche Entlassungen sind eine realistische Gefahr.

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Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der ING, relativiert die unmittelbare Gefahr durch Trump im Vergleich zu tieferliegenden wirtschaftlichen Problemen. Er argumentiert, dass der deutsche Arbeitsmarkt primär mit strukturellen Problemen kämpft, die unabhängig von der US-Politik bestehen. Zu diesen Faktoren zählen der massive Druck aus China auf den europäischen Markt, die nach wie vor hohen Energiepreise in der Bundesrepublik und die allgemeinen Standortnachteile, die die deutsche Industrie belasten. Wenn Aufträge ausbleiben und Investitionen stocken, sinkt auch der Spielraum für höhere Gehaltsrundungen. Selbst wenn Trump zur sogenannten lame duck, also einer lahmen Ente, wird, ist kein schneller Aufschwung zu erwarten.

Energiepreise, Inflation und die Rolle der Zentralbank

Geopolitische Eskalationen am Golf haben direkte Auswirkungen auf die Energiekosten in Deutschland. Eine neue Konflikteskalation könnte Öl und Gas deutlich verteuern, was sich sofort in höheren Spritpreisen an den Tankstellen und steigenden Heizkosten in den Wohnzimmern niederschlägt. Jörg Krämer fürchtet, dass steigende Energiepreise die Inflation in Deutschland noch weiter anheizen könnten. Dies erschwert die geldpolitische Handlungsfähigkeit der Europäischen Zentralbank, da Zinssenkungen bei hoher Inflation kontraproduktiv wären und die wirtschaftliche Erstickung drohen lässt.

Carsten Brzeski spricht vom sogenannten Angry-Duck-Szenario, bei dem ein wütender statt geschwächter Trump durch weitere Eskalationen für mehr Volatilität sorgt. Er erwartet jedoch, dass im Falle einer Befriedung des Konflikts die Ölpreise im nächsten Jahr wieder unter 80 Dollar pro Barrel fallen könnten. Derzeit liegt der Ölpreis bei 96 Dollar pro Barrel. Dieser Preisverfall wäre ein wichtiger Impuls für die Deflationsdynamik, würde aber allein nicht ausreichen, um die strukturellen Mängel der deutschen Wirtschaft zu heilen.

Zinsentwicklung und Perspektive für Bundeskanzler Merz

Die Inflationserwartungen haben direkte Auswirkungen auf die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank. Carsten Brzeski erwartet, dass selbst im positiven Szenario eines politischen Rückzugs von Trump kein wirtschaftlicher Befreiungsschlag für Deutschland eintritt. Strukturell würde sich wenig ändern, doch einen kleinen positiven Konjunkturimpuls könne man durchaus erwarten. Für Zinsen bedeutet dies, dass im sogenannten Lame-Duck-Szenario die Zinssätze im Laufe des Jahres 2027 schneller wieder nach unten gehen könnten, da der Inflationsdruck abnehmen würde. Davon könnten Unternehmen, Kreditnehmer und Bauherren in Deutschland profitieren.

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Für Bundeskanzler Friedrich Merz bedeutet der Wahlausgang eine schwierige diplomatische Aufgabe. Er muss sich in den nächsten zwei Jahren auf einen politisch angezählten und dadurch weniger berechenbaren US-Präsidenten einstellen. Das Verhältnis zwischen Merz und Trump war zuletzt stark abgekühlt, was die Verhandlungsposition Berlins in Handels- und Sicherheitsfragen weiter erschwert. Die deutsche Regierung steht vor der Herausforderung, die wirtschaftlichen Risiken durch Handelsbarrieren und Energiepreise abzufedern, während gleichzeitig die innenpolitischen strukturellen Defizite der eigenen Volkswirtschaft behoben werden müssen.