Donald Trumps Religionsexpertin: Paula White-Cain - Die Frau, die Trump zu Gott brachte

Donald Trump hat Religion zur Chefsache gemacht und ein neues 'Glaubensbüro' eingerichtet. An der Spitze steht die bekannte TV-Predigerin Paula White-Cain. Wer ist die Frau, die Trump zu Gott gebracht hat?

Donald Trump Religion zu Chefsache gemacht. Das neue 'Glaubensbüro' soll 'antichristliche Vorurteile' bekämpfen. An seiner Spitze: TV-Predigerin Paula White-Cain. Wer ist die Frau? Paula White-Cain zeigt den Weg zur Erlösung ab 25 Dollar im Monat.

Auf ihrer Website 'verschenkt' die bekannte TV-Predigerin (gegen Spenden) alles, was ihre und Gottes Fans begehren: Ihr literarisches Starterpaket gibt es inklusive Hörbuch ab 140 Dollar aufwärts, die 'Heilige Kommunion Box' mit ungesäuertem Brot und Traubensaft aus Israel samt zwei Abendmahlbechern aus Edelstahl schon ab 125 Dollar, und für nur 50 Dollar verschickt sie ihre vierteilige Serie 'Die Kraft von Pfingsten' samt zwei Fläschchen Öl, über denen sie angeblich persönlich gebetet hat. Millionen soll die 58-jährige Pastorin mit ihrer kruden Fusion aus Motivationscoaching und modernem Ablasshandel verdient haben. Damit gehört sie zu den erfolgreichsten Televangelisten des Landes, jenen meist erratischen Predigern, die Massenmedien zur Missionierung nutzen – und zum Gelderwerb. Paula White, der Business-Engel mit dem Botox-Lächeln kam als Paula Michelle Furr in Mississippi zur Welt und wuchs in armen Verhältnissen auf. Ihr Vater nahm sich das Leben, als sie fünf war, ihre Mutter verfiel der Alkoholsucht. Eigenen Aussagen nach wurde sie im Alter von sechs bis 13 Jahren immer wieder missbraucht, litt später an Bulimie. Ihre Rettung fand sie schließlich im Glauben. 1984, kurz nachdem sie mit ihrer Mutter zu deren neuem Mann nach Maryland gezogen war und dort ihren Schulabschluss gemacht hatte, konvertierte sie zur Church of God, einer erzkonservativen Freikirche. Im Jahr darauf heiratete sie und bekam einen Sohn. Die Ehe hielt allerdings nicht lange. Gemeinsam mit Ehemann Nummer zwei, dem Prediger Randy White, gründete sie Anfang der 90er-Jahre eine eigene Gemeinde in Tampa, Florida. 2001 war dann das für sie entscheidende Jahr. Sie unterschrieb einen TV-Deal und nutzte ihre neue Popularität anschließend geschickt. Coachings, Bücher, all das brachte ihr Geld. Ob sich White und fünf ihrer Kollegen auch wirklich daran hielten, was sie den Spendern versprachen. Dabei kam heraus, dass sie und ihr Mann Spendengelder für einen Privatjet, üppige Gehaltszahlungen an Familienmitglieder und eine Villa am Meer ausgegeben hatten. In eine Glaubenskrise dürfte sie das aber wohl nicht gestürzt haben. Wie viele Pfingstler ist auch White Anhängerin des sogenannten Wohlstandsevangeliums, das materiellen Zugewinn als direkten Gunstbeweis des Himmels sieht: Gott gönnt Geld. White überstand die Untersuchung, ihre Ehe tat es nicht. Den zweiten Teil ihres vollen Nachnamens White-Cain verdankt sie ihrem dritten Gatten, Jonathan Cain. Der liefert als Musiker nicht nur den Soundtrack zu ihren sonntäglichen Online-Andachten, sondern tourt seit mehr als 40 Jahren als Keyboarder der Rockband 'Journey' durch die Welt. Deren bekanntester Song: 'Don’t Stop Believin‘. Ende 2022 Es sei 'bestimmt 23, 24 Jahre' her, da habe ein bekannter New Yorker Immobilienmogul sie aus heiterem Himmel angerufen, erinnert sich White. Donald Trump habe sich als Fan ihrer Fernsehpredigten geoutet, habe ihr den 'X-Faktor' bescheinigt, das gewisse Etwas. Der Kontakt brach nie ab. Sie kaufte später eine Wohnung in einem seiner Wolkenkratzer in Manhattan und trat in Trumps TV-Show 'The Apprentice' auf. Der wiederum soll mehrmals ihre Bibelkurse besucht haben und revanchierte sich mit Auftritten in ihrer Sendung. Seitdem gilt White als die Frau, die Trump zu Gott gebracht hat. 2011 soll sie für ihn eine exklusive Gebetsrunde mit Dutzenden Geistlichen im Trump Tower organisiert haben. Im Anschluss habe er sie gefragt, was sie von einer möglichen Präsidentschaftskandidatur hielte. Sie habe ihm damals abgeraten. Vier Jahre später war es so weit: Als Trump sich im Sommer 2015 für die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner bewarb, galt er als seltsamer Außenseiter. Von seiner mangelnden (politischen) Reife einmal abgesehen: Wie sollte ein für seine zahlreichen Eskapaden bekannter Reality-TV-Star die konservative Basis, geschweige denn die unverzichtbaren Stimmen evangelikaler Christen hinter sich bringen? Auftritt White. Der gelang das Kunststück, den äußerst unchristlichen Lebenswandel Trumps in ihren flammenden Reden in ein christliches Narrativ zu packen und so konkurrierende christlichen Strömungen hinter Trump zu vereinen. Sie garantierte den Klerikern Einfluss – im Tausch für deren Loyalität. Im November 2016 stimmten acht von zehn weißen Evangelikalen für Trump. White betete als erste Frau überhaupt vor einem Millionenpublikum für den Erfolg des aus ihrer – und seiner – Sicht von Gott auserkorenen Präsidenten. Später ging sie im Weißen Haus ein und aus, von Florida nach Washington. 2019 setzte Trump sie auf die offizielle Gehaltsliste, machte sie zur Sonderberaterin seiner 'Glaubens- und Chancen-Initiative', im Prinzip eine staatlich geförderte Christen-Lobby





sternde / 🏆 31. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

DONALD TRUMP PAULA WHITE-CAIN RELIGION TELEVANGELISM US-POLITIK EVANGELIKALEN WEISSER BLOCK

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Donald Trump: Gebetsstunde mit Predigerin Paula White im Weißen HausUS-Präsident Donald Trump lud am Freitag im Weißen Haus zum Gebet. Predigerin Paula White ist neue Leiterin des „Büros für Glaubensfragen“.

Weiterlesen »

Not-So-White-Build: Wie aus einem White- dann doch ein Black-&-White-PC wurdeAus der Community kommt ein Leserartikel über ein White-PC-Build, der im Verlauf des Prozesses dann doch noch zum Zebra-PC mutierte.

Weiterlesen »

Trump Coin: Meme-Coin-Hype durch Donald Trump neu entfachtKurz vor seiner Amtseinführung hat der designierte US-Präsident Donald Trump den Meme-Coin-Hype mit seiner eigenen Kryptowährung neu entfacht. Am Wochenende launchte Trump kurzer Hand seine eigene Kryptowährung

Weiterlesen »

Amtseinführung von Donald Trump: Power-Prediger stiehlt Trump fast die ShowWas war das denn – bitteschön – für ein Auftritt? Wie mitreißend! Was für Worte! Welch große Gesten! Dieser Mann ist Rev. Lorenzo Sewell (43).

Weiterlesen »

Donald Trump trumpft mit Trump-Coin: Meme-Coins als AnlageDer neue US-Präsident hat mit der Einführung des Trump-Coins einen neuen Hype am Markt für Kryptowährungen ausgelöst. Trump häufte mit der Aktion Milliarden an. Anleger hingegen sollten vorsichtig sein mit Meme-Coins. Aber was ist das überhaupt?

Weiterlesen »

Tiffany Trump erwartet Baby - Elftes Enkelkind für Donald TrumpTiffany Trump, Tochter von Donald Trump, erwartet ihr erstes Kind mit ihrem Mann Michael Boulos. Es wird das elfte Enkelkind des ehemaligen US-Präsidenten sein.

Weiterlesen »