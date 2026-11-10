Donald Trumps UFO-Berichte: Piloten sehen Objekt mit dreifacher Jet-Geschwindigkeit

Donald Trump berichtet im 60 Minutes Interview von F-22-Piloten, die ein rundes, nicht-aerodynamisches Objekt mit dreifacher Kampfflugzeug-Geschwindigkeit sahen. Kritiker hinterfragen die Glaubwürdigkeit.

US-Präsident Donald Trump hat im Interview mit der Sendung " 60 Minutes" einen ungewöhnlichen Bericht über eine Begegnung amerikanischer Kampfflieger mit einem rätselhaften Luftobjekt veröffentlicht. Trump erzählte dabei, wie Piloten der US- Luftwaffe (Air Force) ihm persönlich von einem mysteriösen Flugobjekt berichteten, das sie während ihres Einsatzes in einem F-22 -Jagdflugzeug wahrnahmen. Der F-22 gilt als einer der modernsten und leistungsfähigsten Kampfjets der Welt, was die Aussage der Piloten noch spezifischer macht. Trump schilderte, dass das unbekannte Objekt mit dreifacher Geschwindigkeit an den Jet vorbeizog, was eine extrem hohe Geschwindigkeit impliziert, die weit über der konventioneller Luftfahrzeuge liegt.

Details zur Interaktion mit dem Objekt

Die von Trump geschilderten technischen Eigenschaften des Objekts weichen stark von bekannten aeronautischen Designs ab. Besonders erstaunlich sei laut dem US-Präsident die Form des Objekts gewesen, das rund und somit "nicht aerodynamisch" war. Trump betonte, dass er selbst "kein allzu großer Gläubiger" für außerirdische Technologie sei, doch die Quellen seiner Information seien absolut glaubwürdig. Die Piloten seien keine Verschwörungstheoretiker, sondern "the real deal", also hochprofessionelle Militärexperten, die ihm "sehr merkwürdige Dinge" erzählt hätten. Diese Kombination aus hoher Geschwindigkeit und nicht-aerodynamischer Form stellt physikalische Herausforderungen dar, die aktuelle Ingenieurskunst kaum zu erklären vermag.

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Skeptizismus und politische Kritik

Trotz der ernsten Aussage von Trump sehen Kommentatoren und politische Beobachter die neuen Äußerungen des US-Präsidenten mit großem Skepsis. Ein Kritiker merkte an, Trump konzentriere sich mehr darauf, wie gut die Piloten aussehen, statt auf die eigentlichen Fakten des Vorfalls einzugehen. Zudem erscheine es unglaubwürdig, dass der Präsident selbst noch nie von den Behauptungen bekannter Whistleblower gehört habe. Dies umso mehr, als sein engstes politisches Umfeld voll von sogenannten UFO-Insidern sei, darunter US-Außenminister Rubio, der neue Stabschef Stephen Miller sowie die Abgeordneten Tim Burchett und Anna Paulina Luna. Kritiker vermuten dahinter eher eine Inszenierung als eine ehrliche Suche nach Wahrheit.

Pentagon-Akten und andere mysteriöse Fälle

Die Aussage von Trump ist nicht der einzige rätselhafte Vorfall, der jüngst publik wurde. In kürzlich veröffentlichten Pentagon-Akten berichten Bundesbeamte von einem weiteren mysteriösen Objekt. Dieses soll matt-schwarz und dreieckig gewesen sein und senkrecht über einem Bergrücken aufgestiegen sein. Dort habe es lautlos geschwebt und anschließend mit hoher Geschwindigkeit in einen Canyon gerast. Sichtbare Triebwerke, Rotoren oder Abgase wurden bei diesem Vorfall nicht festgestellt. Allerdings wurde auch hier die Geschwindigkeit nicht technisch gemessen, sondern nur von den Zeugen eingeschätzt, was die wissenschaftliche Validität dieser Berichte weiter erschwert.

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Wissenschaftliche Einordnung und Datenmangel

Bei Forschern und Experten herrscht nach der Veröffentlichung von Dokumenten, Fotos und Videos Ernüchterung. Viele der präsentierten Fälle waren bereits bekannt oder lassen sich durch bekannte Phänomene erklären, entscheidende Informationen fehlen jedoch oft. Auch Prof. Avi Loeb, der renommierte Harvard-Astrophysiker und von Trump selbst als UFO-Ermittler eingesetzt, kritisiert die aktuelle Lage. Loeb beklagt, dass sein Expertengremium kaum Zugang zu entscheidenden Daten erhalte. Er hält zwar auch eine andere Erklärung für möglich, nämlich dass die Behörden selbst von den Daten verwirrt seien, doch der Mangel an Transparenz bleibt ein großes Problem.

Zukunft der Ermittlungen und offene Fragen

CIA und Weißes Haus weisen die Vorwürfe der Vertuschung zurück, doch andere UFO-Forscher vermuten, Teile des Sicherheitsapparats könnten Informationen über unbekannte Technologien zurückhalten. Donald Trump kündigte an, dass er direkt nach dem Interview herausfinden werde, ob es sich bei den Whistleblower-Berichten um die Wahrheit handelt. Die Frage, die sich nach diesen ungewöhnlichen Pilotengeschichten stellt, bleibt jedoch offen: Was weiß der US-Präsident wirklich über UFOs? Nutzt er das Thema nur für politische Propaganda, oder stehen wir am Anfang einer neuen Ära der Transparenz? Bis dato bleiben die Antworten weitgehend spekulativ.