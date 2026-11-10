Donald Trumps Vermögenszuwachs: Kritik an Trump Media und Familie

Donald Trumps Vermögen stieg bis Herbst 2025 um drei Milliarden Dollar. Kritiker wie Ross Douthat sehen Korruptionsrisiken bei Trump Media und der Familie Trump.

Donald Trump steht aufgrund eines signifikanten Anstiegs seines Privat vermögen s in der politischen Diskussion. Der Journalist Ross Douthat konfrontierte den US-Präsidenten mit der Frage nach den finanziellen Interessen seiner Familie. Dabei ging es speziell um das Unternehmen, das Trump als sein Vermögen bezeichnete, während er seine Söhne als Treuhüter nannte.

Drittmilliarde durch Trump Media und Familie

Donald Trumps Nettovermögen wuchs laut Berichten zwischen dem Herbst 2024 und dem Herbst 2025 um drei Milliarden US-Dollar. Dieser massive Anstieg findet in einem Zeitraum statt, in dem das Geschäft mit Kryptowährungen und der Plattform Truth Social ökonomisch problematisch verlief. Doch während die Firma finanziell verlor, sicherte sich die Familie Milliardenbeträge.

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Ein entscheidender Faktor für den Reichtum war die Trump Family Holding. Diese Struktur erhielt 75 Prozent des Nettoerlöses aus den kommerziellen Aktivitäten. Im Jahr 2025 investierte ein Unternehmen mit Verbindungen zur Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate Milliardenbeträge in die Firma. Diese Kapitalzufuhr verstärkte die wirtschaftliche Basis der Familie weiter.

Douthat und die Frage nach Korruption

Ross Douthat forderte eine Erklärung für die finanzielle Situation des Präsidenten. Er stellte fest, dass Donald Trumps Vermögen seit dessen Rückkehr ins Weiße Haus um einen beträchtlichen Betrag angestiegen war. Der Journalist wies darauf hin, dass die Familie Trump von den Gewinnen profitierte, während das eigentliche Unternehmen wirtschaftlich scheiterte.

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Douthat nutzte einen direkten Vergleich mit der politischen Opposition. Er argumentierte, dass man bei ähnlichen Vorgängen im Umfeld von Joe Biden sofort von Korruption sprechen würde. Er fragte rhetorisch, welcher Unterschied bestehe, wenn die Familie des Präsidenten auf diese Weise reich wird. Die Implikation war, dass politische Ämter und private Geschäfte nicht getrennt betrachtet werden dürfen.

Trump antwortet mit Verweis auf seine Söhne

Donald Trump wies die Vorwürfe mit typischer Gelassenheit zurück. Er erklärte, er habe sehr viel Geld und kümmere sich nicht um solche Details. Die Verwaltung seiner Aktien und finanziellen Interessen überließen er und seine Familie seinen Kindern. Er betonte, dass er sich nicht aktiv mit diesen Geschäften beschäftige.

Der Präsident sprach speziell über einen seiner Söhne. Er beschrieb ihn als einen geraden und sehr guten Typen. Dieser Sohn wache über das Geld des Präsidenten. Donald Trump erklärte weiter, dass sie sich in diesem Punkt gar nicht erst unterhielten. Er vertraue der Aufsicht seines Sohnes vollständig und sehe keine Notwendigkeit zur Kontrolle.

Wirtschaftliche Desaster und politische Interessen

Trotz der positiven Bilanz des Präsidenten lief Trumps Krypto-Firma rein ökonomisch desaströs. Das Unternehmen verzeichnete hohe Verluste im operativen Geschäft. Dennoch generierte die Familie Hunderte Millionen Dollar durch den Verkauf von Anteilen und Beteiligungen.

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Dafür gab es einen klaren Grund. Unternehmen und Personen mit politischen oder juristischen Interessen steckten viel Geld in die Firmen. Sie hofften auf Gunstbeweise oder den Schutz ihrer eigenen Angelegenheiten. Gleiches galt für einen eigenen Krypto-Coin, den die Familie herausgab.

Ross Douthat zog am Ende des Interviews ein scharfes Fazit. Er schrieb, er habe so etwas wie die Bereicherung in den ersten Tagen der Amtszeit noch nie erlebt. Die Verbindung zwischen politischem Amt und privatem Finanzgewinn stellt eine zentrale Debatte dar. Sie betrifft die Wahrnehmung von Integrität und Machtmissbrauch in der amerikanischen Politik. Die Situation bleibt ein sensibles Thema für die öffentliche Meinung.