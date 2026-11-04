Donald Trumps Vetomacht nach Midterm-Ergebnissen

US-Präsident Donald Trump nutzt nach klaren Demokraten-Mehrheiten im Kongress das Vetorecht, um Gesetzgebungsblockaden zu umgehen und seine Politik per Dekret fortzusetzen.

Die US-amerikanischen Demokraten haben die Midterm-Wahlen mit einem deutlichen Vorsprung gewonnen und sich klare Mehrheiten sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus gesichert. Dies markiert einen entscheidenden Wendepunkt in der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump, der nach der klassischen politischen Definition nun als „lahme Ente“ gilt. In den verbleibenden zwei Jahren seiner zweiten Amtszeit wird er es kaum noch schaffen, seinen politischen Kurs ohne große Widerstände durchzusetzen. Allerdings deutet vieles darauf hin, dass es sich bei dieser „Ente“ um ein aggressives Tier handelt, das seine restliche Macht mit aller Härte nutzt.

Präzedenzfälle und Abweichung vom Muster

Donald Trump befindet sich in einer historischen Reihe mit früheren Präsidenten, die ebenfalls den Verlust der Kongressmehrheit mitten in ihrer zweiten Amtszeit erlebten. Ronald Reagan erlebte dieses Szenario im Jahr 1986, George W. Bush im Jahr 2006 und Barack Obama im Jahr 2014. Der fundamentale Unterschied zwischen diesen Vorgängern und Trump besteht in der Bereitschaft zur Konfrontation. Trump zeigt weniger Hemmungen, sich dem oppositionellen Kongress direkt zu widersetzen. Während frühere Präsidenten oft den Weg der Kompromissfindung suchten, um die Gesetzgebung nicht vollständig zu blockieren, bereitet Trump sich auf einen harten Machtkampf vor.

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Strategische Nutzung des Vetorechts

Die Blockademechanismen im US-System wirken in beide Richtungen. Zwar kann der Kongress neue Gesetze blockieren oder Ministerämter blockieren, doch Trump verfügt über das umfassende Vetorecht. Bereits in der Wahlnacht signalisierte er seine Absicht, dieses Instrument aggressiv einzusetzen. Auf der Plattform „Truth Social“ postete er ein Foto einer roten Baseballkappe im MAGA-Stil, auf der das Wort „VETO“ gedruckt war. In einem Interview mit der Zeitung „Politico“, die zum Axel Springer Verlag gehört, relativierte er diese Drohung jedoch etwas. Er erklärte, er wolle nicht zwei Jahre lang passiv dableiben und alles pauschal per Veto stoppen, was auf eine selektive Nutzung hindeutet.

Prozedur und historische Hürden

Jedes Gesetz in den Vereinigten Staaten muss von beiden Kammern, dem Repräsentantenhaus und dem Senat, verabschiedet werden, bevor es auf den Schreibtisch des Präsidenten gelangt. Donald Trump hat danach zehn Tage Zeit, das Dokument zu unterzeichnen, wobei Sonntage von dieser Frist ausgenommen sind. Erfolgt keine Unterschrift, gilt das Gesetz als angenommen. Alternativ kann er sein Veto einlegen, wodurch das Gesetz gestoppt wird. Um dieses Veto zu überstimmen, benötigt der Kongress eine Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern. Diese Hürde ist extrem hoch und erfordert, dass viele republikanische Abgeordnete mit den demokratischen Oppositionellen stimmen.

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Ein historisches Beispiel für eine erfolgreiche Überstimmung gibt es bereits: Im Jahr 2021 wurde das Veto von Donald Trump zum Verteidigungshaushalt (NDAA) mit einer solchen Mehrheit überschrieben. Anlass dafür war eine Klausel im Haushaltsgesetz, die die Möglichkeiten des Präsidenten einschränkte, Truppen aus Deutschland abzuziehen. Diese Erfahrung zeigt, dass die legislative Macht des Kongress zwar begrenzt ist, aber unter spezifischen Bedingungen greifbar werden kann, wenn die politische Frontlinien innerhalb der Republikaner brechen.

Umgehung durch Exekutivbefugnisse

Trotz der demokratischen Mehrheitsverhältnisse bleibt Donald Trump nicht machtlos. Der US-Präsident kann weiterhin per Dekret regieren, das Militär befehligen und Begnadigungen aussprechen. Wenn der Kongress Gesetze beschließt, die seinen Interessen widersprechen, wird er diese per Veto stoppen. Alternativ erlässt er eigene Dekrete, die er oft auf „nationale Sicherheit” stützt. Diese Taktik hat ihm bereits ermöglicht, ein Urteil des Obersten Gerichts zu umgehen, das seine Strafzölle gestoppt hätte. Professor Thomas Jäger von der Universität Köln, der die Situation analysiert, weist darauf hin, dass Trump bereits in den letzten zwei Jahren nicht im传统ellen Sinne mit dem Kongress regiert hat.

Auswirkungen auf die Gesetzgebung

In Washington wird erwartet, dass Donald Trump in seiner verbleibenden Amtszeit öfter zum Vetostift greifen wird als andere Präsidenten am Ende ihrer Amtszeit. Er nutzt diese Macht, um Gesetze gegen seine Zölle zu stoppen und Beschlüsse zu verhindern, die seine Militäreinsätze beenden sollten. Auch Haushalte mit Auflagen, die ihm nicht zusagen, fallen seiner selektiven Politik zum Opfer. Die strategische Positionierung als „Ente mit Zähnen“ bedeutet, dass er die verbleibende Zeit nutzt, um sein Vermächtnis zu schützen und mögliche gesetzliche Veränderungen seiner Nachfolger oder der oppositionellen Mehrheitsverhältnisse aktiv zu bekämpfen.