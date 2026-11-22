Jenny Pfister aus Donauwörth ist an Krebs erkrankt. Doch sie lässt sich nicht unterkriegen und strickt Mützen für den guten Zweck. Warum sie keine Perücke trägt.

Donauwörth erin trotzt dem Krebs: „Ich hab mich noch nie in einen Schicksalsschlag fallen lassen“ Jenny Pfister aus Donauwörth ist an Krebs erkrankt. Doch sie lässt sich nicht unterkriegen und strickt Mütze n für den guten Zweck.

Warum sie keine Perücke trägt. Es gibt Zeiten, in denen das Leben einem weit mehr nimmt, als man freiwillig hergeben würde. Die Haare, die Kraft, den erholsamen Schlaf, bisweilen auch die Geduld mit dem eigenen Körper. Jenny Pfister auskennt diese Verluste.

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Die Krebserkrankung hat ihr einiges abverlangt, und noch immer gibt es mehr zehrende Tage als gute. Für diese Tage hat sie einen Tipp. Doch bei aller Härte, mit der das Leben gerade mit ihr umgeht, lässt sie sich eines nicht nehmen: ihren optimistischen Mut.

„Ich hab mich noch nie in einen Schicksalsschlag fallen lassen. Ich frag mich immer: Was kann ich in dieser Situation tun, um damit klarzukommen?

“, sagt die 54-Jährige mit einem warmen Lächeln. Während ihr Körper gegen die Folgen der Krankheit und ihrer Behandlung ankämpft, hat sie etwas entdeckt, das sie zuvor nicht kannte: die Leidenschaft fürs Stricken. Ausgerechnet in einer Lebensphase, in der so vieles ins Wanken geraten ist, lässt sie Masche für Masche etwas Neues entstehen:Im Juli dieses Jahres bekommt Jenny Pfister die Diagnose Eierstockkrebs. Eine vererbbare Genmutation in der Familie spielt dabei eine Rolle.

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Für sie und ihren Mann Uwe bricht zunächst eine Welt zusammen.

„Mir ist mit einem Schlag die Luft weggeblieben. Du wirst von jetzt auf gleich mit dem Tod konfrontiert. Das hat mich schwindelig gemacht“, erinnert sie sich. Ihre ersten Gedanken gelten den beiden Kindern.

Doch bald meldet sich ihr pragmatischer Wesenszug zurück: „Ich mache alles, was nötig ist, wenn ich eine Chance habe,Viel Zeit, das Geschehene zu begreifen, bleibt ihr nicht. Schon wenige Tage nach der Diagnose wird sie operiert. In einem achteinhalbstündigen Eingriff entfernen die Ärzte den Primärtumor und einen weiteren, kleineren Tumor am Zwerchfell, der sich noch in einem sehr frühen Stadium befindet. Auch dieser kann vollständig beseitigt werden.

Danach beginnt die Chemotherapie: sechs Zyklen bis zum Jahresende, jede Sitzung dauert sechs Stunden. Die Behandlung zehrt zunehmend an ihren Kräften.

„Mit jeder Chemo werden die Nebenwirkungen und Folgeerscheinungen schlimmer. “ Gelenk- und Kopfschmerzen, Schlaf- und Verdauungsprobleme machen ihr zu schaffen. „Manchmal ist es echt nicht leicht, auszuhalten. “Doch schon am zweiten Tag nach der Operation greift Jenny Pfister zu den Stricknadeln.

Als Friseurmeisterin weiß sie um die Möglichkeiten von Perücken, entscheidet sich aber für sich selbst dagegen. Echthaar sei sehr teuer, Kunsthaar kratze irgendwann auf ihrer empfindlichen Kopfhaut, darunter schwitze sie „unbandig“. Auch Tücher sind für sie keine Alternative: „Man ist irgendwie immer am Zupfen.

“ Was sie möchte, ist etwas anderes: „Kuschelig, weich und bequem soll es sein und darf nicht drücken. “„Ich wusste nicht, dass das in mir steckt. “ Nach der Operation entdeckt sie die Freude daran neu. Zugleich stößt sie auf die Deutsche Stiftung Eierstockkrebs.

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„Ich wollte etwas für sie tun. “ So entsteht die Idee, Mützen für Frauen und Männer zu stricken, die durch eine Chemotherapie ihre Haare verlieren – aber auch für alle anderen, die Freude daran haben. Die hochwertigen Stücke kosten 35 Euro. Unterstützung erhält sie von der Donauwörther Strickgruppe „Flinke Nadel“.

Bereits 1400 Euro sind so bisher an Spendengeldern zusammengekommen. Zu bestellen sind die Mützen auf Instagram unter jenny_handcraft. Für Jenny sind die Mützen weit mehr als eine praktische Kopfbedeckung. Sie sollen ein modisches Accessoire sein, das glücklich macht in einer schwierigen Lebensphase.

Auch sie selbst will sich - soweit möglich - Normalität bewahren: „Ich möchte, wenn ich in den Spiegel schaue, mich selbst sehen und nicht den Krebs.

“ Denn fehlende Haare, Wimpern und Augenbrauen veränderten ein Gesicht vollkommen. Das Stricken ist für sie längst auch eine Art Therapie geworden.

„Wenn ich dasitze und stricke, passiert es ganz oft, dass ich vergesse, dass ich Krebs habe. “weiß sie nur zu gut. Krankheit und Therapie seien „kein Zuckerschlecken“.

„Das verlangt einem viel ab und manchmal sitzen wir als Familie da und weinen. “ Lange bleibt es allerdings nicht dabei. „Dann macht einer einen Witz und dann fühlen wir uns schon wieder besser. “ Ihr Rat für sich und andere klingt so lebensnah wie unerschrocken und liebevoll: „Wenn du weinen willst, dann tu es, wenn du schreien willst, dann mach das auch.

Aber bleib nicht hängen in deinem Tief. Krabbel wieder raus und mach was aus den guten Tagen. “