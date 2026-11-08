Döner-Eröffnung in Dortmund eskaliert: Hunderte Jugendliche, Polizei im Großeinsatz

Hunderte Jugendliche stürmten am Sonntag einen Dönerladen in Dortmund. Die Polizei rückte mit Großaufgebot aus, eine Person wurde festgenommen.

Die Eröffnung eines Dönerladens in Dortmund ist am Sonntag völlig eskaliert. Hunderte Jugendliche stürmten den Imbiss, nachdem sich schon vor Ladenöffnung eine lange Schlange gebildet hatte. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot und einem Hubschrauber aus, Beamte wurden mit Flaschen und Steinen angegriffen.

Vorwiegend Jugendliche hatten sich am Nachmittag vor dem Imbiss angestellt. Als sich die Türen öffneten, gab es nach Angaben der Beteiligten kein Halten mehr. Die Menge drückte gegen die Ladenscheiben, die Lage geriet innerhalb kurzer Zeit außer Kontrolle.

Also read Schock für Hausbesitzer: Plötzlich drohen hunderte Euro mehr im Monat

Wie es zum Ansturm vor dem Dönerladen kam

Der Ansturm auf den Dönerladen in Dortmund begann mit einer Werbeaktion, die als Schnäppchenangebot beworben wurde. Bereits vor der Öffnung bildete sich eine Warteschlange, die sich am Nachmittag immer weiter verlängerte. Nach dem Öffnen der Türen drängten die Wartenden in den Laden.

Der Betreiber des Imbisses meldete die Lage selbst auf TikTok. Er schrieb von einem Riesen-Chaos und einem Ausnahmezustand und bat die Besucher, ihren Döner zu nehmen und zu gehen. Nach seinen Worten befanden sich zeitweise circa 1000 Menschen vor dem Laden.

Advertisement

Nach Angaben des Marketing-Teams der Döner-Kette wurden Stühle auf Autos geworfen. Auch die gegenüberliegende Apotheke war betroffen, dort hätten Unbekannte versucht, Fensterscheiben einzutreten. Die genauen Hintergründe der einzelnen Vorfälle sind in den vorliegenden Angaben nicht im Detail belegt.

Stimmen zu den Ausschreitungen und dem Polizeieinsatz

Eine Polizeisprecherin schilderte am Abend den Einsatz der Beamten. Nach ihren Worten wurden die Einsatzkräfte mit Flaschen, Steinen, Pyrotechnik und sogar E-Scootern beworfen. Die Polizei zog daraufhin alle verfügbaren Kräfte zusammen, darunter eine Hundertschaft der Bereitschaftspolizei.

Ein Augenzeuge äußerte sich deutlich zu den Jugendlichen. Er sprach davon, dass die Kinder komplett durchdrehen würden und ohne Benehmen und ohne Anstand seien. Diese Einschätzung gibt die persönliche Sicht des Zeugen wieder und ist keine abschließend geprüfte Feststellung der Behörden.

Der Döner-Chef hatte 45 frische Fleischspieße vorbereitet und musste die Aktion vorzeitig abbrechen. Ob und in welchem Umfang einzelne Beteiligte für die Angriffe auf Beamte oder die Sachbeschädigungen verantwortlich sind, ist den bisherigen Angaben zufolge noch offen.

Advertisement

Festnahme, Folgen und Hilfsaktion in Dortmund

Nach Polizeiangaben hat sich die Situation schnell wieder beruhigt. Eine Person wurde festgenommen. Weitere Festnahmen oder konkrete nächste Ermittlungsschritte werden in den vorliegenden Informationen nicht genannt.

Der Betreiber des Dönerladens kündigte an, seine Spezialität nun an Obdachlose zu verteilen. Damit reagiert er auf die Situation, nachdem seine Aktion nicht wie geplant ablaufen konnte. Die Polizei Dortmund und die Döner-Kette haben sich zu möglichen Konsequenzen für künftige Eröffnungen in der Stadt bisher nicht geäußert.