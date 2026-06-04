DONNERstag: Sturm, Gewitter und Tornados

Das Wetter macht am Donnerstag Krach. Der Wind dreht zum tosenden Sturm auf und es sind sogar Tornados möglich. Blitze zucken, Donner grollen und Wolken formen bizarre Gebilde. Wer kann, bleibt am besten zu Hause.

Am Donnerstag macht das Wetter Krach. Der Wind dreht zum tosenden Sturm auf. Sogar Tornados sind möglich. Blitze zucken, Donner grollen.

Und Wolken formen bizarre Gebilde - das wird ein echter DONNERstag. Wer kann, bleibt am besten zu Hause. Hagel und Starkregen sind zu erwarten. Peter Hartmann vom Deutschen Wetterdienst sagt: Wir haben eine ungewöhnlich energiegeladene Atmosphäre.

Am Nachmittag könne es mit orkanartigen Böen zu Gewittern kommen. Diese seien dynamischer, organisierter und langlebiger als normale Sommergewitter. Besonders bei Aktivitäten im Freien ist Vorsicht geboten. Der Wetterexperte Dominik Jung sagt: Am heftigsten wird es zwischen Nordsee und Nordrhein-Westfalen.

Dort können orkanartige Sturmböen von bis zu 116 km/h auftreten. In den Höhenlagen der Mittelgebirge wird ein stürmischer Wind zur Gefahr. Viele Bäume tragen schon Blätter und bieten den Böen eine große Angriffsfläche. Wanderungen sollten trotz des Feiertags in sechs Bundesländern verschoben werden





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