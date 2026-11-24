Donyell Malen erzielt 26 Tore im Kalenderjahr 2026. Der Stürmer der AS Rom bricht damit einen Rekord, der seit Pedro Manfredini 1960 niemandem mehr gelang.

Der niederländische Angreifer Donyell Malen schreibt in diesem Jahr Fußballgeschichte für die AS Rom. Durch sein Viererpack im Spiel gegen Parma Calcio, das mit 5:1 gewonnen wurde, stellte der 27-Jährige einen historischen Rekord ein. Malen erzielte dabei insgesamt 26 Tore im laufenden Kalenderjahr 2026. Damit ist er der erste Spieler der Giallorossi, der diese Marke seit 66 Jahren knackt. Zuvor hatte nur der legendäre Stürmer Pedro Manfredini diese Leistung gezeigt, als er 1960 ebenfalls 26 Treffer für die Römer beisteuerte.

Historischer Meilenstein seit 1960

Donyell Malen dominiert die Torschützenliste in diesem Jahr mit einer beeindruckenden Konstanz. Von Januar bis Mai erzielte der Niederländer bereits 14 Tore, bevor er im zweiten Halbjahr ab August weitere 12 Treffer addierte. Diese Disziplin und Effizienz waren für die AS Rom seit der Ära von Pedro Manfredini nicht mehr erlebt worden. Manfredini, der 2026 im Alter von 83 Jahren verstorben ist, hielt diesen Rekord seit dem Jahr 1960 unangefochten. Der Vergleich hinkt nicht, wenn man bedenkt, dass John F. Kennedy 1960 die US-Präsidentschaftswahl gegen Richard Nixon gewann. Auch kulturell war dieses Jahr prägend: Die Beatles traten erstmals unter diesem Namen auf, und die Olympischen Sommerspiele fanden in Rom statt, wo Real Madrid den Europapokal der Landesmeister nach einem 7:3-Sieg gegen Eintracht Frankfurt zum fünften Mal in Folge holte.

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Weiterer Rekord möglich in Monza

Die Geschichte ist noch nicht zu Ende geschrieben. Donyell Malen hat die Chance, sich den alleinigen Torrekord der AS Rom zu sichern. Sollte der Stürmer in den verbleibenden vier Ligaspielen bis zum Jahresende noch einen weiteren Treffer erzielen, bricht er die Marke von Pedro Manfredini. Die nächste Gelegenheit dafür bietet sich bereits am Sonntag bei der Partie gegen Monza am 29. November um 18 Uhr. Für die AS Rom ist die Offensive in dieser Saison die beste der gesamten Liga, mit insgesamt 36 Toren. Noch vor 76 Jahren gelang dies nur Inter Mailand, AC Mailand (jeweils 38 Tore) und Juventus (37 Tore) in der Saison 1950/51 nach zwölf Spieltagen.

Weiterer Rekord möglich in Monza

Die Geschichte ist noch nicht zu Ende geschrieben. Donyell Malen hat die Chance, sich den alleinigen Torrekord der AS Rom zu sichern. Sollte der Stürmer in den verbleibenden vier Ligaspielen bis zum Jahresende noch einen weiteren Treffer erzielen, bricht er die Marke von Pedro Manfredini. Die nächste Gelegenheit dafür bietet sich bereits am Sonntag bei der Partie gegen Monza am 29. November um 18 Uhr. Für die AS Rom ist die Offensive in dieser Saison die beste der gesamten Liga, mit insgesamt 36 Toren. Noch vor 76 Jahren gelang dies nur Inter Mailand, AC Mailand (jeweils 38 Tore) und Juventus (37 Tore) in der Saison 1950/51 nach zwölf Spieltagen.

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Interessante Statistik zur Offensive

Die aktuelle Leistungsstärke der AS Rom unterstreicht die individuelle Brillanz von Donyell Malen. Die Mannschaft verfügt mit 36 erzielten Toren über die treffsicherste Offensive der Serie A. Ein historischer Blick in die Archivdaten zeigt, dass diese Produktivität seit der Saison 1950/51 einzigartig war. Damals schafften es nur drei Clubs, nach zwölf Spielen mehr als 35 Treffer zu erzielen: Inter Mailand mit 38, AC Mailand mit 38 und Juventus mit 37 Treffern. Die aktuellen Zahlen belegen, dass die Giallorossi nicht nur auf den Starangreifer verlassen müssen, sondern ein insgesamt hochgefährliches Aufgebot präsentieren. Dies macht die verbleibenden Spiele der Serie A zu einer hochspannenden Angelegenheit für die Fans.

Vertrag und vergangene Karriere bei Dortmund

Donyell Malens Weg nach Rom verlief über Umwege. Der niederländische Nationalspieler mit 58 Länderspielen wechselte im Januar 2026 zunächst auf Leihbasis von Aston Villa in die italienische Hauptstadt. Im Sommer folgte die feste Verpflichtung, wobei die AS Rom die Kaufoption für 25 Millionen Euro wahrnahm. Der Vertrag des Stürmers läuft noch bis Ende Juni 2030. Laut Medienberichten strebt die AS Rom eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem Talisman an. Vor seinem Wechsel nach Italien stand Malen von Juli 2021 bis Januar 2025 beim BVB unter Vertrag. In dreieinhalb Jahren bestritt er 132 Pflichtspiele und erzielte dabei 39 Tore. Sein größter Erfolg mit den Dortmundern war das Erreichen des Champions-League-Finals 2024, das mit 0:2 gegen Real Madrid verloren ging.

Aktuelle Form und europäische Erfolge

Neben den Ligatoren zeigt Donyell Malen auch in europäischen Wettkämpfen hohe Treffsicherheit. In der aktuellen Champions-League-Saison steuerte der Angreifer vier Tore und zwei Vorlagen in vier Spielen bei. Zusammen mit seinen 12 Toren und 3 Vorlagen in der Serie A bleibt er eine konstante Gefahr für jede Abwehrreihe. Auch auf nationaler Ebene war er im Einsatz, wie am 16. November 2026 im Berliner Olympiastadion gegen Deutschland deutlich wurde. Dort lief der Stürmer 72 Minuten lang für die niederländische Nationalmannschaft auf, die das Spiel mit 0:5 verlor. Trotz der Niederlage beweist Malen mit seinen aktuellen Leistungen, warum er einer der wichtigsten Spieler für die AS Rom ist und seine Geschichte in Rom noch lange nicht abgeschlossen ist.