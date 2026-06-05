Doping-Ermittlungen gegen Laura Freigang: Drei verpasste Kontrollen - was droht der Nationalspielerin?

Laura Freigang von Eintracht Frankfurt steht im Mittelpunkt eines Doping-Verfahrens wegen dreier Meldepflichtversäumnisse. Die Nada leitete den Fall an den DFB weiter, der nun über mögliche Sanktionen entscheidet. Eine Sperre von bis zu zwei Jahren ist möglich, aber negative Dopingproben und fehlende Wiederholungstäter-Eigenschaft könnten für eine mildere Strafe sprechen.

Die deutschen Fußballerinnen qualifizierten sich am Freitagabend mit einem knappen 2:0-Sieg gegen Norwegen für die Weltmeisterschaft 2027, doch die Freude wurde von einer schockierenden Nachricht überschattet.

Die Nationale Anti-Doping-Agentur Nada bestätigte offiziell, was bereits in den vergangenen Tagen durchgesickert war: Gegen Nationalspielerin Laura Freigang von Eintracht Frankfurt wird wegen eines möglichen Dopingverstoßes ermittelt. Konkret geht es um drei sogenannte Strikes - also Meldepflicht- und Kontrollversäumnisse - innerhalb von zwölf Monaten. Dies stellt gemäß den Anti-Doping-Regelwerken einen Verstoß dar, der ein Disziplinarverfahren nach sich zieht.

Das System der Strikes ist im Leistungssport essenziell: Athleten, die im Testpool der Nada geführt werden, müssen täglich einen Aufenthaltsort und eine einstündige Zeitspanne angeben, in der sie für Kontrolleure erreichbar sind. Werden sie dort nicht angetroffen und können auch nach einer Wartezeit nicht erreicht werden, erhalten sie einen Strike. Drei Strikes innerhalb eines Jahres führen automatisch zu einem Verfahren.

Im Fall von Freigang hat die Nada diese drei Versäumnisse festgestellt und den Fall an den Deutschen Fußball-Bund weitergeleitet, der nun über die Sanktionen entscheiden muss. Die Höchststrafe für solche Vergehen beträgt zwei Jahre Sperre, aber es gibt auch mildere Urteile. Die Fußballwelt blickt gespannt auf den Ausgang des Verfahrens. Freigang, eine der besten deutschen Stürmerinnen, bestreitet jegliche Absicht zur Verschleierung.

Bisher waren alle ihre Dopingproben negativ, und sie gilt nicht als Wiederholungstäterin. Dennoch droht eine Sperre von bis zu einem Jahr, wie es in vergleichbaren Fällen üblich ist. Ein prominentes Beispiel ist Handballer Michael Kraus, der ebenfalls drei Strikes kassierte, aber aufgrund widersprüchlicher Angaben zunächst freigesprochen und später rückwirkend für drei Monate gesperrt wurde. Der DFB wird nun prüfen, ob Freigang ähnliche Umstände geltend machen kann.

Bundestrainer Christian Wück und der DFB selbst halten sich bedeckt, doch der Druck auf die Spielerin ist groß - zumal sie kurz vor der WM-Qualifikation steht. Ihre Vereinskarriere bei Eintracht Frankfurt könnte durch eine mögliche Sperre nachhaltig beeinträchtigt werden. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die strikten Anti-Doping-Regeln, die auch im Frauenfußball rigoros angewendet werden. Die Nada betont, dass die Meldepflicht ein zentrales Instrument im Kampf gegen Doping sei.

Für Freigang geht es nun darum, das Verfahren so transparent wie möglich zu gestalten und die eigenen Versäumnisse zu erklären. Ihr Anwalt kündigte bereits an, dass man die Vorfälle detailliert aufarbeiten wolle. Ob es zu einer Sperre kommt oder zu einer milderen Strafe wie einer Verwarnung, wird die kommenden Wochen zeigen. Die deutsche Fußballgemeinschaft hofft, dass der Fall schnell geklärt wird, damit sich die Spielerin wieder voll und ganz auf den Sport konzentrieren kann





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