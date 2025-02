Doping-Skandal erschüttert die italienische Leichtathletik

Die italienische Leichtathletik-Szene ist von einem schweren Doping-Skandal erschüttert. Der Bruder des Sprinters Filippo Tortu soll versucht haben, Bluttests des 100-Meter-Olympiasiegers Marcell Jacobs illegal zu beschaffen. Die Mailänder Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen Giacomo Tortu eingeleitet.

Die italienische Leichtathletik ist von einer schweren Bespitzelungs-Affäre betroffen. Der Bruder des Sprinters Filippo Tortu soll versucht haben, Bluttests des 100-Meter-Olympiasiegers Marcell Jacobs illegal zu beschaffen.

Laut Informationen der „Gazzetta dello Sport“ soll Giacomo Tortu, der Bruder und Manager von Jacobs‘ Staffelkollege Filippo Tortu, eine dubiose Privatdetektei mit der Beschaffung von Ergebnissen früherer Bluttests und Telefon-Aufzeichnungen des 100-Meter-Europameisters beauftragt haben. Giacomo Tortu wollte damit angeblich Beweise für den Einsatz von Dopingmitteln durch Jacobs finden. Die Mailänder Staatsanwaltschaft hat nun Ermittlungen gegen Giacomo Tortu eingeleitet. Der italienische Leichtathletik-Verband soll bei der Strafverfolgungsbehörde Akteneinsicht beantragt haben, um eigene Untersuchungen zu forcieren. Filippo Tortu erklärte gegenüber der „Gazzetta“, von den mutmaßlichen Machenschaften seines Bruders keine Kenntnis gehabt zu haben.Jacobs hatte bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio sowie den Europameisterschaften 2022 und 2024 jeweils Gold über 100 Meter gewonnen und in Japan wie im Vorjahr auch mit der 4x100-Meter-Staffel triumphiert. Bei der WM 2023 gewann das italienische Quartett zudem Silber. Bei allen drei Staffel-Erfolgen gehörte Filippo Tortu ebenso zum Team wie Jacobs. Gegen den 30-Jährigen sind in der Vergangenheit öffentlich noch keine ernsthaften Doping-Anschuldigungen erhoben worden. Die Affäre im Lager der italienischen Sprinter wurde im Zuge eines landesweiten Skandals um die von Giacomo Tortu beauftragte Detektei ans Tageslicht gekommen. Die Privatermittler sollen mit Unterstützung von Computerhackern auf ungesetzliche Weise mehrere Dutzend von prominenten Italienern ausspioniert haben. Die Ermittler verdächtigen die Detektei, sich auf ungesetzliche Weise Informationen und persönliche Angaben wie Bank- und Steuerunterlagen von rund 800.000 Personen beschafft zu haben





