Die Fußballnationalspielerin Laura Freigang hat eine Sperre von 16 Monaten wegen Dopingverstoßen erhalten. Prominente Unterstützung kommt aus Team und Politik.

Laura Freigang, die deutsche Fußballnationalspielerin und Stürmerin von Eintracht Frankfurt, erhält eine Sperre von sechzehn Monaten bis Oktober 2027. Der Konflikt um die Einhaltung der Anti-Doping-Richtlinien hat sich durch einen außergerichtlichen Vergleich zwischen Freigang, dem Deutschen Fußball-Bund ( DFB), der Nationalen Anti-Doping-Agentur ( Nada) und der Welt-Anti-Doping-Agentur ( Wada) geclärt. Diese Sanktion bedeutet, dass Freigang fast ein ganzes Jahr lang kein offizielles Spiel bestreiten darf.

Außergerichtlicher Vergleich als Grundlage

Die Grundlage für diese Entscheidung bildete ein außergerichtlicher Vergleich, den Freigang mit den zuständigen Anti-Doping-Stellen geschlossen hat. Laut den vereinbarten Konditionen verpasste die Stürmerin drei Dopingtests innerhalb eines einzigen Jahres. Die verhängte Sperre von sechzehn Monaten wurde in der Laufzeit auf den Zeitpunkt zurückdatiert, an dem die Nada die Verfahrensmeldung an den DFB überstellt hat. Dies präzisiert den genauen Ablauf der Sanktion und legt den offiziellen Beginn der Auszeit fest.

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Emotionale Reaktionen und Team-Unterstützung

In ihrer bittersten Stunde erhielt Laura Freigang prominente Unterstützung aus ihren beruflichen Netzwerken. Kurz nach der Bekanntgabe der Sperre meldete sich die Spielerin unter Tränen zu Wort und gab Einblicke in ihre emotionale Verfassung. Ihre Mitspielerinnen bei Eintracht Frankfurt und in der Nationalelf, darunter Lena Oberdorf im Alter von vierundzwanzig Jahren bei Bayern München und Elisa Senß im Alter von vierundzwanzig Jahren bei Real Madrid, bekundeten ihre Solidarität mit der klaren Botschaft, hinter ihr zu stehen.

Unterstützung aus dem Männerfußball

Die Welle der Mitgefühle reichte weit über den Frauenfußball hinaus. Auch aus dem Männerbereich erteilte David Raum, der vierzigfache Nationalspieler und Spieler von RB Leipzig im Alter von achtundzwanzig Jahren, Unterstützung. Er drückte sein Mitgefühl mit den Worten aus, sie solle stark bleiben. Der Eintracht-Manager und Trainer Adi Hütter, der sich in diesem Moment fünfzigsechs Jahre alt nannte, erklärte auf eine Nachfrage von BILD hin, er bedauere die Situation sehr. Er betonte, dass es für Laura eine unangenehme und sicherlich keine einfache Phase sei.

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Kritik von Peter Fischer und politischer Beistand

Lange Jahre führte der Eintracht-Präsident Peter Fischer, der von zweitausend bis zweitausendvierzehn am Ruder lag, das Amt, und ist mit diesem Vorfall absolut nicht einverstanden. Der siebzigjährige ehemalige Präsidial-Chef richtete sich auf Instagram direkt an die Spielerin und nannte die Behandlung unfair. Er charakterisierte den Fall als ein kleines, mieses Verwaltungsproblem, das für die Menschen unverständlich sei. Er betonte zudem ihre Qualität als Sportlerin und Mensch.

Politische Solidarität und Zusammenhalt

Die Solidarität mit der gesperrten Angreiferin erstreckte sich auch in die politischen Sphären Deutschlands. Omid Nouripour, der einundfünfzigjährige Spitzenpolitiker der Grünen und Vizepräsident des Deutschen Bundestages, schloss sich den vielen unterstützenden Worten an. Er schrieb auf seiner Plattform, dass die Adler zusammenhalten, als Captain bezeichnete er die Spielerin. Er versicherte ihr, dass man in guten wie in schlechten Zeiten zu ihr stehe, was die breitere gesellschaftliche Verankerung der Athletin unterstreicht.