Laura Freigang erhält eine Sperre von 16 Monaten wegen Meldeversäumnissen. Sie verpasst die WM 2027, darf aber im August 2027 wieder trainieren. Details zur Vereinbarung.

Die Fußball-Nationalspielerin Laura Freigang muss eine Sperre von sechzehn Monaten absitzen. Grund für den schwerwiegenden Einschnitt in ihre Karriere sind wiederholte Verstöße gegen die Meldepflichten im Rahmen der Doping bekämpfung. Diese Sanktion führt dazu, dass die 28-jährige Spielerin die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien verpasst. Die Entscheidung wurde im Rahmen einer Streitbeilegung zwischen der Athletin und den zuständigen Anti- Doping -Gremien getroffen.

Ursachen der Sperre gegen Meldebestimmungen

Die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) hat den Fall an den Deutschen Fußball-Bund (DFB) weitergeleitet, nachdem dort seit Anfang Juni 2026 mögliche Verstöße gegen die Anti-Doping-Bestimmungen geprüft wurden. Laura Freigang wird vorgeworfen, innerhalb von zwölf Monaten dreimal versäumt zu haben, ihren aktuellen Aufenthaltsort korrekt für unangekündigte Kontrollen anzugeben. Sportlerinnen und Sportler, die dem Registered Testing Pool (RTP) angehören, sind gesetzlich verpflichtet, ihre Wohn- und Trainingsorte in einem speziellen Meldesystem zu hinterlegen.

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Zudem müssen sie für jeden einzelnen Tag ein Zeitfenster von sechzig Minuten angeben, in dem sie an einem bestimmten Ort für Dopingtests zur Verfügung stehen. Bei falschen, unvollständigen Angaben oder bei gänzlich versäumten Kontrollen wird ein sogenannter Strike festgestellt. Drei dieser Verstöße innerhalb eines Jahres gelten gemäß Artikel 2.4 des Anti-Doping-Codes als schwerwiegender Regelverstoß. Im Fall von Laura Freigang war eine Sperre von bis zu zwei Jahren möglich gewesen.

Strategische Einigung und rechtliche Einordnung

Es handelt sich bei der aktuellen Sanktion nicht um einen positiven Dopingbefund. Ein Nachweis für die Einnahme einer verbotenen Substanz liegt nicht vor. Der Verstoß bezieht sich ausschließlich auf die Nichterfüllung der Melde- und Kontrollpflichten. Der DFB hatte laut Informationen des Sport-Informations-Dienstes (SID) ursprünglich eine noch kürzere Sperre als die nun vereinbarten sechzehn Monate angestrebt.

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Die Einigung wurde mittels einer Vereinbarung zur Streitbeilegung zwischen der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA), der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA), dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und Laura Freigang selbst erzielt. Die Spielerin führte die genannten Versäumnisse auf Missverständnisse und Unstimmigkeiten bei der Übermittlung ihrer Aufenthaltsdaten zurück. Sie betonte, dass sie keine Dopingkontrollen bewusst vermieden habe und dass alle bisherigen Tests negativ verlaufen seien.

Zeitraum der Sperre und Wiedereingliederung

Die Sperre gilt rückwirkend ab dem Datum der Benachrichtigung durch den DFB, welches der 8. Juni 2026 war. Laura Freigang ist daher ab dem 8. Oktober 2027 wieder voll spielberechtigt. Dieser Termin liegt knapp zweieinhalb Monate nach dem offiziellen Ende der Weltmeisterschafts-Endrunde in Brasilien. Die Frist zur Wiedereingliederung ist somit strikt definiert und lässt keine vorzeitige Rückkehr in den aktiven Wettkampfbetrieb zu.

Bereits zwei Monate vor Ablauf der kompletten Sperre, genauer gesagt ab dem 8. August 2027, ist es Laura Freigang erlaubt, wieder mit einer Mannschaft zu trainieren. Dies stellt einen ersten wichtigen Schritt zur Wiederaufnahme des professionellen Sports dar. Trotz dieser Erlaubnis bleibt der Ausschluss von offiziellen Partien bis zum Oktober 2027 bestehen.

Sportliche und finanzielle Konsequenzen

Obwohl Laura Freigang in den Wochen vor der Bekanntgabe noch für ihren Verein Eintracht Frankfurt und die Nationalmannschaft im Einsatz war, ergeben sich daraus keine direkten Strafen für die Mannschaften. Die persönlichen Wettkampfergebnisse der Athletin ab dem 23. Februar 2026 werden jedoch annulliert. Dazu gehören der Verlust von Medaillen, Auszeichnungen, Punkten und Preisen, wie eine NADA-Mitteilung präzisiert.

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Die von den jeweiligen Mannschaften in den betreffenden Spielen erzielten Resultate bleiben davon unberührt. Für Eintracht Frankfurt hat dies erhebliche sportliche Konsequenzen, da der Bundesligist sowohl für den Rest der laufenden Saison 2026/27 als auch zu Beginn der folgenden Spielzeit auf ihre Kapitänin verzichten muss. Die Sperre markiert somit einen abrupten und langandauernden Ausfall für das Frankfurter Aufgebot.