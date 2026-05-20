Doping-Spiele: Der erste globale Wettkampf, bei dem Doping erlaubt und erwünscht ist

Der deutsche Sprinter Michael Bryan und andere Athleten nehmen an den "Enhanced Games" in Las Vegas teil, einem ersten globalen Wettkampf, bei dem Doping erlaubt und erwünscht ist. Die Veranstalter versprechen einen neuen globalen Wettbewerb, bei dem Eliteathleten die Grenzen menschlicher Leistungsfähigkeit verschieben. Doch Dopingexperte Fritz Sörgel sieht das Konzept kritisch und befürchtet gesundheitliche Spätfolgen.

Der deutsche 100-Meter- Sprinter Michael Bryan (33) macht keinen Hehl daraus, warum er am Sonntag (24. Mai) bei den " Enhanced Games " in Las Vegas, den ersten Doping -Spielen der Geschichte, an den Start geht: "Ich bekomme viel mehr Geld als das, was im traditionellen Sport gezahlt wird".

"Die finanzielle Regelung ist professionell und respektiert den Wert, den die Athleten der Unterhaltungsindustrie bringen. Hier werden wir Athleten als Partner behandelt.

". Und noch etwas motiviert Bryan, dessen größte Erfolge der Deutsche Hallenmeistertitel über 60 Meter 2017 und die Deutsche Staffel-Meisterschaft über 4x100 Meter 2023 waren: "Endlich kann ich unter gleichen Wettbewerbsbedingungen an den Start gehen. Die Athleten verheimlichen nicht, was sie machen, und haben alle die gleiche Unterstützung. Niemand bekommt eine Extra-Behandlung.

". Es wird das erste Sportevent weltweit, bei dem Doping erlaubt und sogar erwünscht ist. Verkehrte Welt? Die Veranstalter denken anders.

Sie preisen ihr Event als "neuen globalen Wettbewerb, bei dem Eliteathleten die Grenzen menschlicher Leistungsfähigkeit verschieben".

"Enhanced Games" heißt übersetzt "Erweiterte Spiele". Das Treffen der Spritzensportler: 50 Athleten gehen am Sonntag in den Disziplinen Leichtathletik, Schwimmen und Gewichtheben an den Start. Darunter befinden sich zwei Deutsche: Michael Bryan und der Schwimmer Marius Kusch (33), 2019 Kurzbahn-Europameister über 100 Meter Schmetterling. Größter Star der Veranstaltung ist der amerikanische Sprinter Fred Kerley (31), der bei den Olympischen Spielen 2020 Silber und 2024 Bronze über 100 Meter gewann.

Seit einigen Wochen dopen sich die Sportler unter ärztlicher Aufsicht. Was sie genau nehmen und in welcher Menge, das dürfen sie nicht verraten – Doping-Betriebsgeheimnis. Die beliebtesten Mittel sind Testosteron (für Muskelaufbau), Peptide (Regeneration und Muskelaufbau) und Aufputschmittel. Auf der Homepage des Veranstalters (enhanced.com) kann man die Mittel bestellen.

So kostet eine einmonatige Testosteron-Therapie 199 Dollar.

"Wenn man die Mittel sieht, ist man fast enttäuscht", sagt Dopingexperte Fritz Sörgel zynisch. "Ich hatte mit völlig neuartigen Mitteln gerechnet. ". Doch dann wird Sörgel ernst: "Das Ganze ist verantwortungslos und ethisch verwerflich.

Was ist, wenn Athleten sich noch zusätzlich dopen, um sich gegenüber den anderen gedopten Athleten einen Vorteil zu verschaffen? Und wenn sie noch nicht erforschte Mittel nehmen? Dann gerät das Ganze außer Kontrolle und kann schlimme Folgen haben.

". Finanziert werden die "Enhanced Games" von dem Techmilliardär Peter Thiel (Pay-Pal-Gründer), dem Pharma-Investor Christian Angermayer, Donald Trump junior, Sohn des US-Präsidenten, und weiteren Investoren aus den USA und Saudi-Arabien.

"Die Veranstalter wollen neue Medikamente entwickeln und träumen von Longevity (Langlebigkeit; d. Red). Aber am Ende stecken kommerzielle Interessen hinter allem – sie wollen Medikamente verkaufen", sagt Sörgel. Die Veranstalter verweisen darauf, dass im regulären Sport ohnehin gedopt würde.

"Die Hälfte der Athleten schummelt", behauptet der "Enhanced Games"-CEO Maximilian Martin. Und wenn schon gedopt würde, dann sei es besser, das unter ärztlicher Aufsicht zu tun. Auch Bryan sagt: "Ich halte das Konzept für bahnbrechend. Es schafft einen Raum, wo Athleten ihre eigenen Entscheidungen über Wissenschaft und Technologie treffen können.

Alles ist transparent, nichts geheim. Das ist meiner Meinung nach viel sicherer als traditioneller Sport, wo andere heimlich Dinge machen ohne ärztliche Anleitung.

". Gesundheitliche Spätfolgen fürchtet Bryan nicht.

"Die Athleten können komplett ehrlich zu ihren Ärzten sein. Alles wird genau dokumentiert. Das macht alles viel sicherer.

". Ursprünglich waren die "Enhanced Games" im Resorts World Las Vegas für vier Tage geplant. Geblieben ist ein einziger Tag, Sonntag (24. Mai), an dem alle Wettkämpfe stattfinden.

Nach der Eröffnungszeremonie mit einem Konzert ("The Killers") geht es um 18 Uhr Ortszeit (3 Uhr nachts deutscher Zeit) los. Als Preisgeld gibt es pro Wettkampf insgesamt 500 000 Dollar, der Sieger bekommt 250 000 Dollar. Für einen Weltrekord, der allerdings inoffiziell ist und von keinem Verband anerkannt wird, gibt es eine Extra-Prämie von 250 000 Dollar. Beim 100-Meter-Lauf und beim 50-Meter-Freistil-Schwimmen ist sogar eine Weltrekordprämie von einer Million Dollar ausgelobt, für Männer wie Frauen.

Zum Vergleich: Für einen Olympiasieg bekommt ein deutscher Sportler 30 000 Euro. Im Vorfeld der "Enhanced Games" schwamm der Grieche Kristian Gkolomeev bereits einen inoffiziellen Weltrekord über 50 Meter Freistil und strich dafür eine Million Dollar ein. Insgesamt werden 25 Millionen Dollar an die Sportler ausgeschüttet. Übertragen werden die Wettbewerbe vom amerikanischen Streaming-Dienst Roku und im "Enhanced Games"-Kanal bei Youtube.

Laut Veranstalter haben sich mehr als 200 Journalisten aus 30 Ländern akkreditiert





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