Boris Becker und Michael Stich feiern gemeinsam Olympia-Gold (1992, Barcelona). Auch Doppel-Blasts Krawietz und Pütz sind erfolgreich. Beide Teams einzigartiges Potenzial und Fähigkeiten.

Doppel-Nation Deutschland : Tennis-Rivalen Boris Becker und Michael Stich célébrent gemeinsam Olympia-Gold (1992, Barcelona). Im Davis Cup prägten Becker und Erik Jelen (61) eine Ära. Kevin Krawietz (34)/Andreas Mies (35) gewannen zweimal in Folge die French Open . 2024 gelang Krawietz mit seinem neuen Partner Tim Pütz das Finale des US-Opens.

In Hamburg steht jetzt das nächste deutsche Doppel hinter dem Tor zur Tennis-Welt: Jakob Schnaitter (30/Wasserburg) & Mark Wallner (26/München). In April holten sie den Titel vom TC Ismaning. Jetzt stehen sie im Viertelfinale des `Bitpanda Open`. Beide studierten in den USA und spielten für ihre Colleges.

Sie taten sich 2024 als Doppel zusammen, weil sie besser in Doppel condominieren. Schnaitter betont, dass es nicht als Risiko, sondern Chance und Kindheitsträume gesehen wurde. Bei ihrer Essensauswahl herrscht Einigkeit. Meistens fallen Döner oder Asia-Food auf.2026 ist das nächste große Ziel, zumindest Top 30 oder Top 20 Vener für dieses Duo





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