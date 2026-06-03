Doppelgänger-Alarm: Boxer Fes Batista ähnelt Cosimo Citiolo bei Pressekonferenz

Bei der Pressekonferenz zum Box-Event von Fame Fighting International sorgt eine verblüffende Ähnlichkeit für Aufregung: Der britische Boxer FesBatista gleicht dem deutschen Reality-Star Cosimo Citiolo. Beide teilen markante Stilmerkmale und eine charismatische Ausstrahlung, was Spekulationen über Zufall oder Inszenierung nährt. Das Event, das von BILD live übertragen wird, verspricht nicht nur sportliche Highlights, sondern auch eine unterhaltsame Show um die beidenkontrahenten.

Bei der Pressekonferenz zum Box-Spektakel von Fame Fighting International in Leverkusen kam es zu einem ungewöhnlichen Anblick. Der britische Boxer Fes Batista (36) ähnelt dem deutschen Reality-TV-Star Cosimo Citiolo (44) derart stark, dass viele Zuschauer verwundert waren.

Beide teilen charakteristische Merkmale wie die Frisur, den Bart, auffällige Sonnenbrillen und eine selbstbewusste Art. Während der Veranstaltung gab es bereits verbale Auseinandersetzungen und gereizte Blicke zwischen den Beteiligten. Cosimo Citiolo ist in Deutschland durch Formate wie "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) bekannt und genießt einen Status als Trash-TV-Ikone. Er balanciert geschickt zwischen Selbstinszenierung und Selbstironie.

Fes Batista hingegen, mit pakistanischen Wurzeln, repräsentiert mit seiner körperlichen Präsenz den klassischen Boxsport, wirkt aber ebenfalls unterhaltsam und über den reinen Sport hinaus präsent. Die Veranstaltung, die von BILD live übertragen wird, verspricht einen großen Showkampf, bei dem nicht nur die sportlichen Fähigkeiten, sondern auch die öffentliche Wahrnehmung der Kontrahenten eine Rolle spielen. Die Ähnlichkeit der beiden wirft Fragen nach Zufall oder Absicht auf und sorgt für zusätzliche Medienaufmerksamkeit.

Cosimo könnte seinem optischen Zwilling am Samstag moralische Unterstützung geben, was den Unterhaltungswert weiter steigert





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