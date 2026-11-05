Doppelmordprozess in Bückeburg: Motive und Fakten zum Verbrechen

Vor dem Landgericht Bückeburg beginnt der Prozess gegen Niklas K. wegen Doppelmord an Jan C. und Dana A. in Steinbergen. Details zum Tathergang und den Beweisen.

Das Landgericht Bückeburg nimmt die Verhandlung im Fall eines schrecklichen Doppelmord s im Schaumburger Land auf. Der Angeklagte Niklas K. steht wegen der Tötung von Jan C. und Dana A. vor Gericht. Die Tat geschah in der Nacht zum 2. Mai im Rintelner Ortsteil Steinbergen.

Tathergang und Festnahme des Angeklagten

Niklas K. soll in der Nacht zum 2. Mai mit einem Zweitschlüssel unbemerkt in das Haus des Paares eingedrungen sein. Das Opfer Jan C. war als Inhaber des Stands "Currywurst-König" im Umland bekannt. Seine Partnerin Dana A. arbeitete hinter dem Verkaufstresen. Beide wurden im Schlaf von ihrem mutmaßlichen Gegner überrascht.

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Laut der Anklage stach der Angeklagte mit einem Messer auf die arglosen Opfer ein. Jan C. war 50 Jahre alt, Dana A. wurde 44 Jahre alt. Die 17-jährige Tochter des Paares entdeckte die grausam zugerichteten Leichen am Vormittag nach der Tat. Noch am selben Abend konnten Spezialeinsatzkräfte Niklas K. festnehmen.

Strittige Beweislage und Zeugenvernehmungen

Die ersten Beweise reichten ursprünglich nicht für einen Haftbefehl aus. Eine entscheidende Wende trat Ende Mai ein. Während einer Vernehmung gab ein Zeuge an, dass Niklas K. ihm von der Tat erzählt haben soll.

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Dieser Zeuge berichtete auch, dass der Angeklagte ihn mit dem Tod bedroht habe. Diese Drohung galt für den Fall, dass er das Geheimnis ausplaudern würde. Diese Aussage änderte die Rechtslage grundlegend und ermöglichte die weitere Strafverfolgung. Der Angeklagte verbarg sein Gesicht hinter einem Aktendeckel, als er den Gerichtssaal betrat.

Verhandlungsfortgang und geplanter Urteilszeitraum

Bislang schweigt der mutmaßliche Doppelmörder in der Hauptverhandlung. Sein Verteidiger kündigte an, dass sein Mandant sich am nächsten Verhandstag äußern werde. Die nächste Sitzung ist für den 10. November terminiert.

Ein Urteil wird für Ende Januar des Folgejahres erwartet. Der Prozess dauert an, während die Ermittler und die Justiz die Faktenlage sichern. Die Gemeinschaft im Schaumburger Land bleibt von dem Unfall betroffen, der das Leben von Jan C. und Dana A. so abrupt beendete.