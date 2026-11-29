Am 29. November 2024 gastieren Trainer-Legende Felix Magath und Ex-Profi Stefan Schnoor im Doppelpass. Die Analyse zum HSV, FC Bayern und Jamal Musiala um 11 Uhr bei SPORT1.

Am Sonntag, dem 29. November 2024, findet die nächste Ausgabe der beliebten Fußball-Diskussionssendung Doppelpass statt. Die Moderatoren Florian König und Ruth Hofmann empfangen ihre Gäste ab 11 Uhr direkt aus dem Hilton Munich Airport. Die Show bietet eine umfassende Analyse der aktuellsten Entwicklungen in der deutschen Fußballlandschaft.

Gastgeber und prominente Diskussionsteilnehmer

Die Runde umfasst hochkarätige Experten, die tiefgreifende Einblicke in die Situation der Bundesligisten gewähren. Trainer-Legende Felix Magath ist der prominenteste Gast dieser Ausgabe. Der 73-Jährige blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück, in der er dreimal die deutsche Meisterschaft und zweimal den DFB-Pokal gewann. Seine Expertise ist insbesondere für die Debatten um den FC Bayern München und den Hamburger SV von großer Bedeutung.

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Weitere Teilnehmer der Diskussion sind Stefan Schnoor, Alfred Draxler und Mario Basler. Stefan Schnoor beendete seine aktive Laufbahn nach 277 Einsätzen in der Bundesliga und war unter anderem für den HSV und den VfL Wolfsburg aktiv. Die Expertenrunde wird durch den Business-Coach, Autor und Podcaster Mounir Zitouni komplettiert. Alle Teilnehmer bringen unterschiedliche Perspektiven in das Gespräch ein.

Schwerpunkte: HSV, Bayern und Jamal Musiala

Ein zentrales Thema der Sendung ist die öffentliche Debatte um den Nachwuchsspieler Jamal Musiala. Die Experten werden seine aktuelle Form und Bedeutung für die Nationalmannschaft sowie seinen Verein analysieren. Zudem steht das Traditionsduell zwischen dem FC Bayern und dem Hamburger SV im Fokus. Das am 13. Oktober 2024 ausgetragene Spiel endete unentschieden 0:0, was nach wie vor Gesprächsstoff liefert.

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Felix Magath und Stefan Schnoor bringen eine besondere Verbindung zum Hamburger SV mit. Beide haben ihre Spuren in der Vereinsgeschichte hinterlassen und können aus erster Hand über die Situation des Traditionsvereins berichten. Diese persönliche Erfahrung verleiht den Kommentaren zur HSV-Situation eine zusätzliche Gewichtung und Tiefe, die sonst oft fehlt.

Analyse aktueller Bundesliga-Spieltage

Die Redaktion wirft einen detaillierten Blick auf den aktuellen Spieltag der Bundesliga. Besonders das Samstagabend-Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt wird beleuchtet. Zudem analysieren die Experten die knallharte Niederlage von Schalke 04 gegen SC Paderborn, die mit 1:8 ausging.

Ebenfalls unter die Lupe genommen wird der klare Sieg des 1. FC Köln gegen SV Elversberg mit 5:0. Diese Ergebnisse haben erhebliche Auswirkungen auf die Tabellenkonstellation. Die Experten werden die taktischen Fehler und Stärken der betroffenen Teams herausarbeiten, um den Zuschauern eine klare Einschätzung der Lage zu geben.

Sendetermine und Streaming-Optionen

Fans haben am 29. November ab 11 Uhr die Möglichkeit, die Ausgabe live im Fernsehen bei SPORT1 zu verfolgen. Die Sendung ist bis 13:30 Uhr angesetzt und verspricht stundenlanges unterhaltsames und informatives Fußball-Feeling. Die Moderation durch Florian König und Ruth Hofmann sorgt für eine professionelle und engagierte Begleitung.

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Für Zuschauer ohne klassischen TV-Anschluss bietet SPORT1 eine digitale Alternative. Das Live-TV kann über die offizielle Website von SPORT1 sowie über die kostenlose SPORT1-App abgerufen werden. Diese flexible Nutzungsmöglichkeit stellt sicher, dass keine Fachdiskussion versäumt wird.