Doppelpass pausiert: Sport 1 zeigt Jürgen Klopp Best-Of vor Comeback am 22. November

Sport 1 strahlt keine Doppelpass-Folge aus, sondern ein Jürgen Klopp Best-Of. Das Talkformat kehrt am 22. November zurück, begleitet von der Bundesliga-Rückkehr und der Nations League.

Sender Sport 1 lässt die Zuschauer am kommenden Sonntag im ungewissen, wenn sie um die gewohnte Sendezeit von elf Uhr den beliebten Fußball-Talk Doppelpass einschalten. Das renommierte Format präsentiert derzeit keine aktuelle Ausgabe mit einer Vielzahl prominenter Gäste, was für einige Fans zu einer kurzen Pause führt. Dennoch bleibt die Unterhaltung bei dem Sportkanal sichergestellt, da als Ersatz ein spezielles Best-Of-Programm mit Jürgen Klopp ausgestrahlt wird.

Sendungspause und Ersatzprogramm

Die Fans müssen zwar kurzfristig auf die aktuelle Diskussion mit den regelmäßigen Experten verzichten, müssen aber nicht komplett auf Fußball-Content verzichten. Als Trost für die Ausfallzeit sendet Sport 1 ein Best-Of mit Jürgen Klopp, das bereits gewonnenes Material der Vergangenheit bündelt. Diese Maßnahme soll die Lücke schließen, die durch die aktuelle Unterbrechung der regulären Talkshow entsteht. Die Pause ist dabei als temporäre Erscheinung konzipiert, um später mit vollem Programm fortzufahren.

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Rückkehr am 22. November nach Monaco

Bereits am 22. November meldet sich der Doppelpass aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen zurück ins Programm. Zu diesem Termin nimmt die Bundesliga wieder Fahrt auf, was für die Sendung eine intensive inhaltliche Grundlage bietet. Die Rückkehr der Liga und die damit verbundenen sportlichen Entwicklungen stehen im direkten Zusammenhang mit dem Ausstrahlungstermin des Formates. Die Gastgeber werden dann wieder die aktuellen Geschehnisse im deutschen Profifußball analysieren und diskutieren.

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Abstiegskampf und Tabellenanalysen

Auch im Tabellenkeller dürfte es hoch hergehen, da der FC Schalke und Borussia Mönchengladbach stecken im Abstiegskampf. Diese beiden Vereine liefern damit reichlich Stoff für Diskussionen im Rahmen des Talkformats. Die Experten des Doppelpass analysieren wie gewohnt die wichtigsten Szenen des Bundesliga-Spieltags und ordnen die aktuellen Entwicklungen ein. Dabei wird der Fokus auch auf die strategischen und taktischen Aspekte der Spiele gelegt, um die Lage der unteren Tabellenränge zu beleuchten.

Nations League und Niclas Füllkrug

Zusätzlich diskutieren die Moderatoren die großen Themen des deutschen Fußballs, wobei auch die Ergebnisse der Nationalmannschaft bei der Nations League ein zentrales Thema sein werden. Bundestrainer Jürgen Klopp gewann am Freitag mit 3:1 in Serbien, ein Resultat, das vor dem Hintergrund steht. Am Montag kommt es dann zum Traditionsduell gegen Holland, was die Aufmerksamkeit weiter erhöht. Im besonderen Fokus steht dabei Rückkehrer Niclas Füllkrug von Werder Bremen, der bereits 33 Jahre alt ist. Seine Leistung wird mit Sicherheit auch im Doppelpass am 22. November thematisiert werden.