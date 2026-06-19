Doppelrolle für Alex Mumbru: Bundestrainer wird auch Trainer von Virtus Bologna

Der deutsche Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru übernimmt zur kommenden Saison zusätzlich das Amt des Cheftrainers beim italienischen EuroLeague-Klub Virtus Bologna. Der DBB sichert zu, dass die Nationalmannschaft weiterhin Priorität hat und Mumbrus Engagement beim Klub keine negativen Auswirkungen haben wird. Mumbru selbst betont seinen Fokus auf die WM-Qualifikation 2027.

Alex Mumbru , der spanische Trainer der deutschen Basketball - Nationalmannschaft , hat eine neue berufliche Herausforderung angenommen. Wie der Deutsche Basketball Bund ( DBB ) und der italienische Klub Virtus Bologna am Freitag mitteilten, wird Mumbru ab der neuen Saison als Head Coach bei dem EuroLeague-Vertreter arbeiten.

Gleichzeitig behält er jedoch sein Amt als Bundestrainer, sodass er künftig in einer Doppelrolle agieren wird. In Bologna erhält der 47-Jährige einen Zweijahresvertrag. Der DBB betonte, dass die Nationalmannschaft für Mumbru weiterhin oberste Priorität habe und sein Engagement beim Klub keine Auswirkungen auf seine Aufgaben beim deutschen Team haben werde. DBB-Präsident Ingo Weiss äußerte sich zuversichtlich, dass Mumbru den Nationalmannschaft mit "großer Begeisterung und vollem Einsatz" weiterhin zur Verfügung stehen werde.

"Gemeinsam gibt es noch viele Ziele", so Weiss. Mumbru selbst zeigte sich dankbar für die Möglichkeit, parallel einen EuroLeague-Klub zu trainieren.

"Ich bin dem DBB sehr dankbar, dass er mir die Möglichkeit gibt und die Chance eröffnet, Head Coach bei einem Euroligisten zu sein. Das ist nicht selbstverständlich und zeugt von unserem sehr guten Verhältnis", erklärte er. Gleichzeitig versicherte er, dass sein Fokus weiterhin auf der deutschen Nationalmannschaft liege.

"Ich bleibe natürlich mit vollem Herzblut Bundestrainer und mein Fokus liegt jetzt auf den kommenden beiden Fenstern der Qualifikation zum World Cup 2027 in Katar", so Mumbru. Die Verpflichtung Mumbrus durch Virtus Bologna war zuvor von der spanischen Sporttageszeitung "Marca" gemeldet worden. Der Klub hatte nach der Trennung von Dusko Ivanovic Ende März einen Nachfolger gesucht, nachdem Nenad Jakovljevic interimsmäßig übernommen hatte.

Mumbru war bis April 2024 als Trainer bei Valencia Basket tätig, bevor er nach dem Olympia-Ausstieg des DBB vom kanadischen Coach Gordon Herbert den Posten des Bundestrainers übernahm und die deutsche Mannschaft 2025 zum EM-Titel führte. Interessanterweise hatte der DBB Herbert zuvor untersagt, parallel den französischen EuroLeague-Klub Asvel Lyon-Villeurbanne zu trainieren. Bei Mumbru gab es diesmal hingegen kein Veto des Verbandes, was auf ein vertrauensvolles Verhältnis und die Professionalität beider Seiten hindeutet





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