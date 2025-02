Doppelsieg der Schweiz im Slalom der Frauen bei der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm

Camilla Rast und Wendy Holdener feiern Doppelsieg bei der alpinen Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm. Lena Dürr holt Platz acht, Mikaela Shiffrin verpasst den Podiumsplatz knapp. Die Schweizer Ski-Nationalmannschaft feiert ihren vierten Sieg bei der WM.

Die Schweiz dominiert weiterhin die alpine Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm. Im Slalom der Frauen fuhren die Eidgenossinnen durch Camilla Rast und Wendy Holdener einen Doppelsieg ein. Lena Dürr wurde Achte. Die Schweiz er haben am Samstag bereits ihre vierte Goldmedaille bei der diesjährigen WM eingefahren.

Am Ende lag Rast, die in dieser Saison bereits in Killington (USA) und Flachau (Österreich) im Slalom ganz oben stand, in 1:58,00 Minuten 46 Zehntelsekunden Vorsprung auf ihre Landsfrau Holdener. Die 31-Jährige hatte die vergangene Saison wegen eines Sprunggelenkbruchs nahezu komplett verpasst und kehrte erst vor dieser Saison zurück. Rang drei ging an die Österreicherin Katharina Liensberger. Am Podium vorbei fuhr Mikaela Shiffrin. Die US-amerikanische Rekordsiegerin im Weltcup wie im Slalom musste in Lauf zwei ihrem Körper Tribut zollen. Shiffrin hatte sich im November 2024 eine komplizierte Bauchverletzung zugezogen, lange Zeit war nicht klar, ob sie in dieser Saison noch einmal wird eingreifen können. Sie kehrte aber rechtzeitig zur WM zurück, doch es fehlten ihr auf dem schwierigen und steilen Hang die Körner. Am Ende wurde sie Fünfte und verpasste damit ihre 16. WM-Medaille, mit der sie alleinige Rekordhalterin geworden wäre. Nichts zu holen gab es für Lena Dürr, die gesundheitlich angeschlagen in den Wettbewerb ging. Die 33-Jährige wurde Achte und verpasste damit die lang ersehnte erste Medaille für den DSV. Dürr hatte 1,13 Sekunden Rückstand auf Liensberger, auf Rast fehlten gar 2,45 Sekunden. 'Mir sind unten die Körner ausgegangen, ich war schon sehr lahm nach unten raus', sagte die deutsche Hoffnungsträgerin kurz nach dem WM-Slalom. 'Ich weiß auch, dass das deutlich besser geht.' Somit ruhen die Hoffnungen nun auf Linus Straßer, der am Sonntag im abschließenden Slalom der Männer nach Edelmetall greift. Schon der erste Durchgang brachte große Abstände: Dürr lag als Achte 1,21 Sekunden hinter den Podiumsrängen. Auf die Führende Rast hatte sie 1,93 Sekunden Rückstand. Die Schweizerin war in Lauf eins vor der Österreicherin Liensberger (+ 0,58 Sekunden) und Shiffrin (+ 0,72) die Schnellste. Die anderen deutschen Starterinnen Emma Aicher und Jessica Hilzinger schieden aus





