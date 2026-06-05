Doppelsieg für Neuburger Eurofighter-Team bei tschechischer Airshow

Das Eurofighter Demo Team des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 aus Neuburg hat bei der Airshow Aviaticka Pout in Hradec Králove mit der Jan Kaspar Trophy und dem Sonderpreis der Stadt zwei Auszeichnungen gewonnen. Der Display-Pilot 'Noble' und sein Team begeisterten die Zuschauer mit beeindruckenden Flugvorführungen.

Das Eurofighter Demo Team des Taktischen Luftwaffe ngeschwaders 74 aus Neuburg an der Donau hat bei der Airshow Aviaticka Pout im tschechischen Hradec Králove einen Doppelsieg erzielt.

Der Display-Pilot mit dem Codenamen 'Noble' und sein Team wurden gleich zweifach ausgezeichnet: Sie erhielten die Jan Kaspar Trophy für das beste Flying Display des Wochenendes sowie den erstmals verliehenen Sonderpreis der Stadt Hradec Králove. Damit startete das Team erfolgreich in die Airshow Saison 2026, nachdem es bereits zuvor in Araxos, Griechenland, beeindruckt hatte. Die Airshow Aviaticka Pout zählt zu den bedeutendsten Luftfahrtveranstaltungen in Tschechien und lockt jedes Jahr zehntausende Besucher an.

Das Neuburger Team präsentierte an beiden Tagen jeweils zwei Leistungsdemonstrationen, bei denen der Eurofighter an seine Grenzen gebracht wurde. Besonders der folierte Tiger Eurofighter 'Castle Tiger' mit der Kennung 30-74, gestaltet von dem Neuburger Künstler Alexander Hamm, zog die Blicke der Zuschauer und Spotter auf sich. Die unkomplizierte und offene Art des Teams machte es schnell zum Publikumsmagneten, auch unter den zahlreichen deutschen Besuchern. Die Auszeichnungen sind eine besondere Ehre für die Luftwaffe und das Neuburger Geschwader.

Die Jan Kaspar Trophy, benannt nach einem tschechischen Luftfahrtpionier, wird für die beste Gesamtleistung über das gesamte Wochenende verliehen. Erstmals durfte sich ein deutsches Eurofighter-Team über diese Trophäe freuen.

Zudem würdigte die Oberbürgermeisterin von Hradec Králove, Pavlína Springerová, das Team mit einem Sonderpreis, der den Teamgeist und die Rolle als Botschafter zwischen den Nationen hervorhob. Der Kommodore des Geschwaders, Jürgen Schönhöfer, zeigte sich erfreut: 'Es ist eine Anerkennung für die viele Arbeit und das große Engagement - auch oft in der Freizeit. Diese Auszeichnung steht stellvertretend für alle unsere Angehörigen, ob militärisch oder zivil, die im Geschwader ihren Dienst tun.

' Die Vorbereitung auf solche Shows erfolgt am heimischen Flugplatz in Neuburg, was aufgrund der Lärmbelastung bei den Anwohnern immer wieder Nervenstärke erfordert. Dennoch ist das Team stolz darauf, die Leistungsfähigkeit des Eurofighters und die enge Zusammenarbeit mit Nato-Partnern wie Tschechien zu demonstrieren. Die Saison 2026 hat für das Eurofighter Demo Team vielversprechend begonnen, und weitere Auftritte auf internationalen Airshows sind bereits geplant.

Mit dem Doppelsieg in Hradec Králove hat das Neuburger Team einen Maßstab gesetzt und gezeigt, dass deutsche Flugkunst auf höchstem Niveau weltweit Anerkennung findet





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