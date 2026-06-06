Doppelsieg für Neuburger Eurofighter-Team bei tschechischer Airshow

Das Neuburger Eurofighter-Team um Pilot 'Noble' gewinnt bei der Aviaticka Pout in Hradec Králové die Jan-Kaspar-Trophäe und den Sonderpreis der Stadt. Die Vorführungen mit dem 'Castle Tiger' begeistern das Publikum und stärken die deutsch-tschechische NATO-Zusammenarbeit.

Das Eurofighter -Team aus Neuburg hat bei der tschechischen Airshow Aviaticka Pout in Hradec Králové einen herausragenden Erfolg gefeiert. Pilot 'Noble' und seine Mannschaft sicherten sich gleich zwei renommierte Auszeichnungen: die Jan-Kaspar-Trophäe für das beste Flying Display des Wochenendes sowie den Sonderpreis der Stadt Hradec Králové .

Besonders der speziell lackierte 'Castle Tiger' mit der Kennung 30-74, designed von Alexander Hamm, begeisterte die Besucher. Die Leistungsdemonstrationen fanden an beiden Veranstaltungstagen statt und zeigten den Eurofighter an seinen Grenzen. Das Team, das seit 2022 für solche Vorführungen im In- und Ausland verantwortlich ist, überzeugte durch seine offene Art und wurde schnell zum Publikumsmagneten. Die Auszeichnungen unterstreichen den starken Teamgeist und die Bedeutung des Geschwaders als Botschafter, insbesondere in der engen Zusammenarbeit mit dem Nato-Partner Tschechien.

Kommodore Jürgen Schönhöfer betonte, dass die Preise auch eine Anerkennung für die vielen ehrenamtlichen und dienstlichen Leistungen aller Angehörigen des Geschwaders seien. Die Airshow, die zahlreiche deutsche Besucher anzog, wurde durch diesen deutschen Auftritt besonders bereichert





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