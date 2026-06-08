Doppelsieg für Neuburger Eurofighter-Team bei tschechischer Airshow

Das Neuburger Eurofighter-Team um Pilot 'Noble' hat bei der Airshow Aviaticka Pout im tschechischen Hradec Králové einen Doppelsieg errungen. Das Team wurde für seine beeindruckenden Flugkunstleistungen mit zwei Auszeichnungen geehrt und erhielt zudem den Sonderpreis der Stadt Hradec Králové.

Das Neuburger Eurofighter - Team um Pilot 'Noble' hat bei der Airshow Aviaticka Pout im tschechischen Hradec Králové einen Doppelsieg errungen. Das Team wurde für seine beeindruckenden Flugkunstleistungen mit zwei Auszeichnung en geehrt.

Bereits zuvor hatte das Team bei einer Flugshow in Araxos, Griechenland, und bei der Airshow Aviaticka Pout in Tschechien den Eurofighter an seine Leistungsgrenzen gebracht. Das Neuburger Geschwader ist seit 2022 mit der Durchführung von Leistungsdemonstrationen im In- und Ausland beauftragt und präsentiert seine Fähigkeiten auf verschiedenen Veranstaltungen. Besonders bei der Veranstaltung in Tschechien überzeugte das Team aus Neuburg und wurde schnell zum Publikumsmagneten. An den beiden Veranstaltungstagen flog 'Noble' jeweils zwei Leistungsdemonstrationen.

Der folierte Tiger Eurofighter 'Castle Tiger' mit der Kennung 30-74 und dem Design des Neuburger Alexander Hamm begeisterte die Besucher. Zum Abschluss der Veranstaltung wurde dem Neuburger Team eine besondere Ehre zuteil: erstmals durfte sich ein deutsches Eurofighter-Team über die Jan Kaspar Trophy freuen, die das beste Flying Display über das gesamte Wochenende und die beste Gesamtleistung auszeichnet.

Doch das war noch nicht genug: erstmals wurde der Sonderpreis der Stadt Hradec Králové durch die Oberbürgermeisterin Pavlína Springerová verliehen, der ebenfalls an das Team aus Neuburg ging. Besonders der Teamspirit und der Einsatz als Botschafter zwischen den Nationen wurden hervorgehoben. Für die Luftwaffe und das Neuburger Geschwader war es ein besonderer Moment, dass die enge Zusammenarbeit mit dem Nato-Partner Tschechien auf diese Weise gewürdigt wurde.

Der Neuburger Kommodore Jürgen Schönhöfer würdigte den Auftritt seines Demo-Teams: 'Es ist eine Anerkennung für die viele Arbeit und das große Engagement - auch oft in der Freizeit. Diese Auszeichnung steht zudem auch stellvertretend für alle unsere Angehörigen, ob militärisch oder zivil, die im Geschwader ihren Dienst tun.





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