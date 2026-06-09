Doppelsieg für Neuburger Eurofighter‑Team bei tschechischer Airshow

Das Neuburger Eurofighter-Demoteam erhielt bei der Airshow Aviátička Pout in Hradec Králové die Jan‑Kaspar‑Trophy sowie den Sonderpreis der Stadt - ein Zeichen für herausragende Flugkunst und deutsch‑tschechische Zusammenarbeit.

Das Neuburg er Eurofighter -Demoteam hat bei der diesjährigen Airshow Aviátička Pout in Hradec Králové, Tschechien, gleich zwei Ehrungen erhalten. Unter der Führung des erfahrenen Piloten, der im Einsatz das Callsign \"Noble\" trägt, präsentierte das Team an beiden Veranstaltungstagen mehrere hochkarätige Manöver, die das Publikum begeisterten und das Ansehen der deutschen Luftwaffe weiter stärkten.

Der Höhepunkt war der Auftritt des folierten Eurofighters \"Castle Tiger\" (Kennzeichen 30‑74), dessen Lackierung vom Neuburger Künstler Alexander Hamm entworfen wurde und bei den Besuchern für großes Aufsehen sorgte. Das Team zeigte an jedem Tag zwei unterschiedliche Leistungsdemonstrationen, wobei insbesondere die Präzision im Luftnahen Gefecht und die bemerkenswerte Flugkunst im Formationseinsatz hervorgehoben wurden.



Seit 2022 ist das Neuburger Geschwader mit der Durchführung von Luftwaffen‑Demonstrationen im In- und Ausland betraut.

In den vergangenen Monaten hatte das Team bereits in der griechischen Flugschau von Araxos sowie in weiteren europäischen Veranstaltungen seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Die Gäste aus Deutschland und Tschechien, aber auch internationale Besucher, schätzten die offene und unkomplizierte Art der Piloten, die nicht selten nach dem Flug Fragen beantworteten und das Publikum persönlich ansprachen. Die Atmosphäre war von einem ausgeprägten Teamspirit geprägt, der die Zusammenarbeit zwischen den NATO‑Partnern Deutschland und Tschechien deutlich symbolisierte.





Die erste Auszeichnung war die Jan‑Kaspar‑Trophy, die für das beste Flying Display über das gesamte Wochenende sowie für die herausragende Gesamtleistung des Teams verliehen wird. Diese Ehrung unterstreicht nicht nur die fliegerische Exzellenz, sondern auch die professionelle Vorbereitung und den hohen Einsatz, den die Besatzung - häufig auch in ihrer Freizeit - leistet. Zusätzlich erhielt das Neuburger Team den Sonderpreis der Stadt Hradec Králové, den die Oberbürgermeisterin Pavlína Springerová persönlich überreichte.

Dieser Preis würdigte den Beitrag des Teams als Botschafter zwischen den Nationen und hob den positiven Einfluss auf die deutsch‑tschechischen Beziehungen hervor. Der Kommodore des Neuburger Geschwaders, Jürgen Schönhöfer, betonte in seiner Rede: \"Die Auszeichnungen spiegeln die unermüdliche Arbeit aller Beteiligten wider - sowohl militärisch als auch zivil. Sie stehen für das Engagement jedes Einzelnen, das unser Geschwader stark macht.

\" Diese Anerkennungen markieren einen Meilenstein für die deutsche Luftwaffe, die mit ihrer Flugkunst nicht nur technische Grenzen auslotet, sondern auch als Symbol für internationale Freundschaft und Zusammenarbeit fungiert





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