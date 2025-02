Doppelstock-Sitze im Flugzeug: Chaise Longue testet neue Konzepte mit Airbus

Das Start-up Chaise Longue entwickelt ein umstrittenes Konzept für Doppelstock-Sitze im Flugzeug und testet nun weitere Ideen mit Airbus.

Das Sitzreihen-Konzept „ Chaise Longue “ wurde auf der Aircraft Interiors Expo (AIX) vorgestellt. Designer Alejandro Núñez Vicente ist von seiner Idee überzeugt. Mit dem Kopf auf Höhe des Hinterteils seines Vordermanns in den Urlaub fliegen? Das könnte bald tatsächlich Realität werden. Wer beim Anblick dieser Fotos glaubt, dass es nie so weit kommen wird, der sollte sich jetzt lieber setzen.

Hinter diesem umstrittenen Design für Doppelstock-Sitze im Flugzeug steht das Luftfahrt-Start-up „Chaise Longue“. Auf der größten Fachmesse für die Innenausstattung von Flugzeugen wurde das Konzept präsentiert. Auch die Bilder der doppelstöckigen Economy-Class geistern seit geraumer Zeit durchs Netz. Jetzt gibt das Unternehmen bekannt, dass es weitere Ideen mit Airbus testet. Ein Vertreter des Luftfahrt-Giganten bestätigt, dass „Chaise Longue mit Airbus einige Konzepte im Frühstadium für zweistufige Sitzlösungen für Airbus-Verkehrsflugzeuge prüft.“ \Die Idee: Reisende sollen die Möglichkeit haben, die obere oder untere Reihe zu buchen. Und obwohl es nicht gerade gemütlich aussieht, in der unteren Reihe zu versinken, hat dieser Platz einen großen Vorteil: Passagiere können ihre Beine komplett ausstrecken! Durch das verschachtelte Design könnte es allerdings passieren, dass Passagiere mit Klaustrophobie zu kämpfen haben, so die Tester von „CNN Travel“. Aktuell lässt sich laut Núñez Vicente allerdings nicht spezifizieren, auf welche Art von Kabine und Flugzeug die Airbus-Kooperationen abzielen könnten.





