Doppelt so viele Teile, gleicher Preis: Star-Wars-Fans müssen diese Lego-Alternative sehen
Highlight für Star-Wars-Fans auf Amazon günstiger.
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Amazon bietet ein schickes Klemmbaustein-Set von Mould King gerade deutlich günstiger an. Auch wenn es offiziell nichts mit Star Wars zu tun hat, handelt es sich doch offensichtlich um ein Modell des Venator-Sternenzerstörers. Gegenüber dem offiziellen Lego-Modell bietet es doppelt so viele Teile und kostet aktuell nur 46,75 Euro anstelle von 75 Euro ( Für Star-Wars- und Klemmbaustein-Fans, die eine preiswerte Alternative zu den Marktführern suchen: Das Set bietet ein großes Modell mit vielen Teilen zu einem sehr fairen Preis-Leistungs-Verhältnis.
Für Modellbauer, denen es vor allem um die Optik des fertigen Ausstellungsstücks geht: Das Design ist detailreich und macht sich dank des mitgelieferten Ständers gut im Regal oder auf dem Schreibtisch. Im direkten Vergleich ist der Mould-King-Venator etwas größer und bietet außerdem eine fast komplett verkleidete Oberfläche. Das Lego-Modell kann stattdessen mit gedruckten Steinen punkten, die das gelbrote Halbkreis-Logo aus den Filmen zeigen.. Kunden gefällt das gute Verhältnis zwischen Teilen und Preis, die verständliche Anleitung und das sehenswerte fertige Modell.
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