Doppelte Verletzung im Bayern-Nachwuchs: Fernández und Mike fehlen lange

Javi Fernández und Wisdom Mike sind die neuesten Spieler, die sich bei Bayern München verletzt haben. Fernández erlitt eine Knieverletzung und Mike zog sich eine Oberschenkelverletzung zu. Beide Spieler werden für mehrere Wochen ausfallen.

Bei den Profis entspannte sich die Verletzung slage allmählich. João Palhinha (29), der wegen einer Grippe fehlte, möchte im Playoff-Rückspiel gegen Celtic Glasgow wieder mitwirken. Auch Alphonso Davies (24) kehrte am Freitagnachmittag ins Teamtraining zurück, nachdem er sich einen Faserriss im Oberschenkel zugezogen hatte.

Doch nun gab es schlechte Nachrichten aus dem Nachwuchsbereich! Javi Fernández (18) erlitt beim 1:0-Sieg der Uefa Youth League gegen Real Betis Sevilla eine Knieverletzung und fällt für mehrere Wochen aus. BILD erfuhr, dass keine Bänder betroffen sind, aber es besteht der Verdacht auf eine Meniskusverletzung. Besonders bitter: Fernández war erst kürzlich von einer Sprunggelenksverletzung genesen und hatte erst am vergangenen Samstag sein erstes Pflichtspiel für die U19 bestritten. Nun folgte der nächste Rückschlag. Neben Fernández traf es auch ein weiteres Bayern-Juwel! Wisdom Mike (16) zog sich eine Oberschenkelverletzung zu. Laut „Sky“ fällt der Youngster für drei bis fünf Wochen aus. Laut BILD-Informationen geht der Verein aber nicht von einer strukturellen Verletzung aus – daher könnte er deutlich schneller zurückkehren. Trotzdem ist es besonders ärgerlich für den Deutsch-Nigerianer, der in den letzten Monaten richtig durchgestartet ist. Der Mittelfeldspieler kam 2022 für rund 300.000 Euro von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern und lehnte dabei Wechsel-Angebote von Dortmund und Leverkusen ab. Seitdem ging es für ihn nur bergauf. Er ist eines der größten Talente am Campus und durfte zuletzt regelmäßig bei den Profis mittrainieren. Gegen Werder Bremen (3:0) stand Mike sogar im Bundesliga-Kader von Trainer Vincent Kompany (38). Am Samstag (18.30 Uhr/Sky und Live-Ticker bei BILD.de) hätten das Fehlen der beiden Talente keine Rolle gespielt. Doch für die Zukunft des FC Bayern sind Fernández und Mike extrem wichtig





