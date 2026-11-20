Der FC Bayern München muss nach dem Spiel gegen Köln mit dem Ausfall von Harry Kane und Michael Olise rechnen. Beide Offensivspieler erlitten Verletzungen und müssen ersetzt werden, was die ohnehin schon lange Liste der Ausfälle im Verein weiter verlängert.

Es war ein schwerer Schicksalsschlag für den FC Bayern München, als in der Partie gegen den 1. FC Köln gleich zwei ihrer wichtigsten Offensivwaffen verletzt das Feld verlassen mussten.

Die Partie, die am 20. November 2026 stattfand, begann für die Bayern bereits sehr früh mit Unsicherheiten. In der fünfzehnten Minute sorgte Harry Kane, im Alter von dreiunddreißig Jahren, für Aufmerksamkeit, als er sich am Fünfmeterraum positionierte, um einen Abschluss zu versuchen. Der Kölner Spieler Joël Schmied versuchte aus hinterer Position hereinzupassen, traf jedoch nicht nur den Ball, sondern auch den Knöchel des Bayern-Stürmers.

Also read FC Bayern Köln Unentschieden: Harry Kane und Michael Olise verletzt

Kane blieb schmerzend am Boden liegen und versuchte zunächst verzweifelt, das Spiel fortzusetzen, doch bald musste er erkennen, dass eine Weiterführung nicht möglich war. Er wich Tom Bischof aus, der für den Ballon-d'Or-Gewinner eingewechselt wurde. Die genauen Umstände der Verletzung sind zunächst unklar, und es bleibt abzuwarten, ob eine längere Ausfallzeit droht. Doch das Unglück wollte es so, dass der zweite Schock fast unmittelbar folgte.

Verletzungen von Kane und Olise

Kurz vor der Pause, genauer gesagt in der einundvierzigsten Minute, geriet Michael Olise, der vierundzwanzigjährige Franzose, nach einer Aktion an der Strafraumkante mit dem Kölner Spieler Tom Krauß ins Straucheln. Olise ging zu Boden und musste medizinisch versorgt werden, auch wenn der Schiedsrichter keinen Freistoß erteilte. Der junge Stern der Bayern konnte sich bis zum Pausenpfiff noch durchbeißen, doch nach der Halbzeitpause erschien er nicht mehr auf dem Feld. Stattdessen durfte Nachwuchsspieler Tom Binder für ihn auflaufen.

Advertisement

Diese Doppel-Ausfälle treffen die Münchner zu einem absolut ungünstigen Zeitpunkt. Bereits vor dem Spiel stand die Verletztenliste des FC Bayern lang und erschreckend aufrecht. Luis Díaz fehlte aufgrund eines Bündelrisses, Manuel Neuer litt an einem Sehnenteilriss, Ismael Saibari hatte sich einen Syndesmoseriss zugezogen, Serge Gnabry kämpfte mit einem Oberschenkelproblem und Alphonso Davies war ebenfalls wegen eines Faserrisses nicht einsatzbereit.

Mit dem Ausfall von Kane und Olise verdichtet sich die Lage weiter, da zwei weitere Schlüsselspieler zur ohnehin schon gefüllten Liste kommen. Die Vereinsführung und das Trainerstab müssen nun schnellstmöglich Klärung über den Zustand der beiden Verletzten herbeiführen und alternative taktische Lösungen für die kommenden Spiele finden, um die Chancen auf weitere Erfolge in der Saison nicht zu gefährden.

Ausblick auf die Genesung

Die medizinischen Experten werden die Aufnahmen auswerten und eine Prognose abgeben, die über die Zukunft der beiden Stars in den nächsten Wochen entscheiden wird.