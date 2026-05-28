Die Pokale des doppelten Doubles der FC Bayern Männer und Frauen wurden ins Museum der Allianz Arena gebracht. Serge Gnabry, Pernille Harder und Jovana Damnjanovic übergaben die Trophäen. Die Saison war geprägt von Dominanz, Rekorden und Teamgeist.

Das doppelte Double des FC Bayern München ist nun offiziell im Museum der Allianz Arena verewigt. Die Trophäen der Männer und Frauen wurden von den Stars persönlich übergeben.

Serge Gnabry brachte den DFB-Pokal, während Pernille Harder und Jovana Damnjanovic die Pokale der Frauen ins Museum trugen. Die Fans können sich nun an den Erfolgen der vergangenen Saison erfreuen und die Ausstellungsstücke bewundern, die die Glanzleistungen beider Teams dokumentieren. Das Museum bietet interaktive Stationen und historische Exponate, die die Vereinsgeschichte lebendig machen. Die Pokalübergabe war ein emotionaler Moment für die Spieler und die Anwesenden, die die Atmosphäre des Erfolgs hautnah erleben konnten.

Die Männer des FC Bayern, trainiert von Vincent Kompany, sicherten sich die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal - das erste Double seit dem Sextuple 2020. Serge Gnabry, der aufgrund einer Adduktorenverletzung im rechten Oberschenkel das finale Spiel gegen Stuttgart (3:0) verpasste, hatte die Ehre, den Pokal ins Museum zu bringen. Der Nationalspieler äußerte sich stolz über den Erfolg: Wir haben lange auf das Double gewartet. In dieser Saison haben wir national und international großartige Spiele gezeigt und viele Tore geschossen.

Die Bayern erzielten beeindruckende 184 Tore in 55 Pflichtspielen und kassierten nur 62 Gegentore. Gnabry fügte hinzu: Weil ich die letzten Spiele verletzungsbedingt verpasst habe, ist für mich die Übergabe der Trophäen hier im Bayern-Museum ein schöner Abschluss. Die Offensive um Harry Kane, Leroy Sané und Jamal Musiala glänzte mit Torrekorden und einer Dominanz, die in dieser Form selten zu sehen war.

Die Mannschaft zeigte eine beeindruckende Konstanz und überzeugte sowohl in der Bundesliga als auch im Pokal auf ganzer Linie. Trainer Vincent Kompany gelang es, aus einem bereits starken Team noch mehr Leistung herauszuholen und einen neuen Mannschaftsgeist zu etablieren. Auch die Frauen des FC Bayern lieferten eine herausragende Saison ab, die in die Geschichte eingehen wird.

Unter Trainer José Barcala blieb das Team ungeschlagen und holte die vierte Meisterschaft in Folge sowie den DFB-Pokal - ohne ein einziges Gegentor im Pokal. Pernille Harder und Jovana Damnjanovic brachten die Trophäen ins Museum und sprachen über die außergewöhnliche Leistung. Harder betonte: Zwei Double in zwei Jahren hintereinander zu schaffen, ist fantastisch. Diese Serie macht uns stolz und zeigt die akribische und harte Arbeit des gesamten Teams.

Damnjanovic ergänzte: Wir konnten in der vergangenen Saison noch einen Schritt in unserer Entwicklung machen. Wir haben nicht nur den Supercup, den DFB-Pokal und die Meisterschaft verteidigt, sondern auch in der Champions League unsere Ansprüche als eine der Top-Mannschaften in Europa untermauert - und das mit einem neuen Trainer. Die Frauen erzielten in der Bundesliga 90 Tore bei nur 9 Gegentreffern und bewiesen damit eine beeindruckende Offensivstärke und Defensivsolidität.

Spielerinnen wie Lea Schüller und Lina Magull trugen maßgeblich zu diesem Erfolg bei. Die Champions League-Saison endete im Halbfinale gegen den FC Barcelona, doch das Team zeigte, dass es auf europäischer Ebene mithalten kann. Die Entwicklung unter José Barcala, der erst vor der Saison das Amt übernommen hatte, ist bemerkenswert und lässt auf eine erfolgreiche Zukunft hoffen.

Sowohl die Männer als auch die Frauen erreichten das Halbfinale der Champions League: Die Männer schieden gegen die Titelverteidiger von Paris Saint-Germain aus, die Frauen gegen Barcelona. Trotz dieser Niederlagen blicken beide Teams voller Optimismus auf die nächste Saison, in der das Triple angegriffen werden soll. Die Fans können sich auf eine weitere spannende Spielzeit freuen, in der die Bayern ihre Dominanz in Deutschland und Europa ausbauen wollen.

Das Museum in der Allianz Arena bietet mit der neuen Ausstellung nicht nur einen Rückblick auf die glorreiche Saison, sondern auch einen Ausblick auf die kommenden Herausforderungen. Die Übergabe der Pokale durch die verletzten Stars Gnabry, Harder und Damnjanovic symbolisiert den Zusammenhalt und die tiefe Verbundenheit der Spieler mit dem Verein. Es ist ein weiterer Meilenstein in der beeindruckenden Geschichte des FC Bayern München, der zeigt, dass harte Arbeit, Teamgeist und Leidenschaft den Weg zum Erfolg ebnen





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