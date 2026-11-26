Doro Pesch startet am 11. Dezember die "Winter Magic" Tour. Fans können ein signiertes Paket ersteigern. Der Verkauf der neuen Songs unterstützt "Ein Herz für Kinder".

Doro Pesch bereitet ihre Fans im Dezember auf eine intensive musikalische Reise vor. Die legendäre Metal-Queen aus Düsseldorf kündigt die Startphase ihrer neuen Konzertreihe an. Der Beginn der Tour ist für den 11. Dezember vorgesehen. Dabei kombiniert sie ihre Live-Auftritte mit einem exklusiven Spendensammelprozess.

Musikalisches Comeback mit neuem Albummaterial

Doro Pesch wird ihr neues Special-Release "Wild At Heart" auf der Bühne präsentieren. Das Album enthält neun Songs, die sie während der Konzerte vorführen wird. Eine der zentralen neuen Veröffentlichungen ist die dritte Single "I Believe In Love". Dieser Titel fokussiert sich auf die emotionale Seite der Künstlerin. Er soll in den turbulenten Zeiten Mut schenken. Pesch betonte, dass sie unermüdlich an das Gute glaubt. Sie vertritt die Überzeugung, dass Liebe Berge versetzen kann.

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Exklusive Auktionen für engagierte Metal-Fans

Fans haben die Möglichkeit, ein einzigartiges Paket zu ersteigern. Diese Auktion läuft exklusiv über die Organisation "Ein Herz für Kinder". Das angebotene Bühnen-Shirt wurde von Doro Pesch selbst getragen. Das umfassende Fan-Paket enthält zudem signierte Autogrammkarten. Es beinhaltet auch eine CD des neuen Albums "Wild At Heart". Darüber hinaus sind ein Schal, Ohrringe und ein Ring im Set enthalten. Der Erlös dieser Auktionen kommt direkt der wohltätigen Institution zugute.

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Kombination aus Live-Konzerten und Meet & Greet

Neben der reinen Musikübertragung bietet die Tour besondere Interaktionsmöglichkeiten. Zwei Tickets für eine Show in Deutschland sind mit einem Meet & Greet verknüpft. Dies ermöglicht es ausgewählten Fans zu einem persönlichen Austausch. Doro Pesch plant, zwei bis drei neue Kracher in ihre Setlist aufzunehmen. Sie ist überzeugt, dass diese neuen Songs von den Fans gefeiert werden. Die Live-Präsenz dient der Schaffung von Stimmung und Verbundenheit.

Lange Karriere und kontinuierliche Fansbindung

Doro Pesch gehört seit mehr als vier Jahrzehnten zur Weltelite der Musikszene. Die 62-Jährige hat sich den Titel "Metal-Queen" mehr als verdient. Sie erreicht Kultstatus und bewegt Hallen, sobald sie die Bühne betritt. Ihre unverwechselbare Stimme und die immense Power begeistern Generationen. Die Düsseldorferin pflegt eine enge Verbindung zu ihren Anhängern. Sie bezeichnet sich selbst als Familienmensch und schätzt diese Bindung sehr. Die aktuelle Tour setzt diese Tradition der direkten Fanansprache fort.