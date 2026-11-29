Dorothea Wierer wechselt als Expertin zur ARD. Die 36-Jährige im Gespräch über die Zusammenarbeit mit Michael Antwerpes, sprachliche Hürden und den Wechsel vom Sport zur Medienwelt.

Die italienische Biathlon -Legende Dorothea Wierer startet in ihre neue Karriere als TV-Expertin. Ab Donnerstag um 16 Uhr analysiert die 36-Jährige gemeinsam mit Moderator Michael Antwerpes die Rennen des Biathlon - Weltcup s. Der Sendestart findet in Kontiolahti in Finnland statt, wo die erste Station der neuen Saison stattfindet. Wierer löst damit eine lange Tradition der Expertenteams im deutschen Fernsehen ab.

Unterschiede zwischen italienischem und deutschem Fernsehen

Dorothea Wierer beschreibt den Wechsel in die deutsche Medienlandschaft als einen grundlegenden kulturellen Übergang. Sie stellt fest, dass das deutsche Fernsehen im Vergleich zu italienischen Produktionen deutlich ruhiger und zurückhaltender auftritt. Während in Italien emotionale Ausbrüche und laute Kommentare zur Norm gehören, erwartet Wierer in Deutschland eine dosierte emotionale Darstellung. Sie betont, dass dies nicht Bedeutungslosigkeit bedeutet, sondern eine andere Art der Vermittlung von Spannung.

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Der 36-Jährigen ist bewusst, dass die deutsche Hochdeutsch-Sprache eine Herausforderung darstellt. Sie ist im Südtiroler Dialekt verwurzelt und fühlt sich in der italienischen Muttersprache fließender. Der Satzbau und spezifische Vokabeln unterscheiden sich erheblich von der Standardsprache der ARD. Wierer bezeichnet den aktuellen Prozess als "learning by doing". Sie muss sich noch darauf konzentrieren, die richtigen Formulierungen im Live-Betrieb zu finden und grammatikalische Feinheiten zu wahren.

Neue Herausforderungen und Vorbereitung mit Christian Dexne

Als Athletin hatte Dorothea Wierer klare Anweisungen und wusste immer genau, welche körperlichen Anforderungen sie zu erfüllen hatte. Im Fernsehsessel muss sie hingegen in Echtzeit komplexe Sachverhalte analysieren und sprachlich korrekt wiedergeben. Eine typische Sendesituation lässt ihr oft nur zwanzig Sekunden Zeit, um eine präzise Einordnung zu liefern. Diese enge Zeitspanne erfordert schnelle mentale Flexibilität und präzise Formulierungen.

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Zur Vorbereitung trainierte Wierer nur mit dem Kommentator Christian Dexne. An einem Tag vor dem Start kommentierten sie gemeinsam ein Rennen aus der vergangenen Saison als Simulation. Dabei lernten sie die nonverbale Kommunikation kennen. Wichtige Signale werden durch Blickkontakt und Gesten ausgetauscht, um Interjektionen zu vermeiden und die Kommunikation flüssig zu halten. Die Expertin muss parallel dazu die visuellen Informationen im Bild mit der laufenden Berichterstattung synchronisieren.

Interne Grenzen und fairer Umgang mit Kritik

Dorothea Wierer profitiert von ihrem aktiven Netzwerk. Sie pflegt enge Kontakte zu Athleten, Trainern und Skitechnikern, um sich kontinuierlich über taktische Entwicklungen und technische Neuerungen zu informieren. Dieses interne Wissen nutzt sie, um die Geschehnisse auf der Loipe verständlich zu erklären. Gleichzeitig muss sie strikte journalistische und vertragliche Grenzen beachten. Sie fragt vor der Übertragung ab, welche internen Informationen sie öffentlich kommunizieren darf, um keinen Vertrauensbruch zu begehen.

Der Umgang mit Kritik ist für die frühere Weltmeisterin der heikelste Aspekt ihrer neuen Rolle. Sie kennt die psychische Belastung, wenn Ziele verfehlt werden oder die Form einbricht. Da sie die Gefühle der Athleten nachvollziehen kann, plant sie, fair zu bleiben. Kritik soll nicht unter die Gürtellinie gehen, besonders da deutsche Sportler ohnehin stark in der öffentlichen Diskussion stehen. Sie will die Leistungsschwierigkeiten einordnen, ohne die mentale Härte des Sportes zu ignorieren.

Auswirkungen auf das deutsche Team und mediale Reflexion

Der Umgang mit medialer Berichterstattung hat sich für Wierer als Athletin als belastend erwiesen. Sie beschreibt, wie sie in sozialen Medien über Schlagzeilen stolperte, die nicht immer der Wahrheit entsprachen. Die Autoren der Artikel kannten ihre private Verfassung, Schlafqualität oder Krankheitstage nicht. Dennoch nahmen die Athleten diese Informationen mental auf, was sich negativ auf die Leistung auswirken konnte. Das bewusste Ignorieren negativer Meldungen bleibt eine tägliche Disziplin.

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Aktuell durchläuft das deutsche Biathlon-Team eine schwierige Phase. Wierer betrachtet dies als normalen zyklischen Prozess im Hochleistungssport. Jede Nation kenne Höhen und Tiefen. Sie verweist auf die Erfahrungen Italiens sowie die historischen Schwankungen bei den norwegischen und französischen Teams. Eine Wende sei im Sport unvermeidlich, doch sie erfordert Geduld und kontinuierliche Arbeit.