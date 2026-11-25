Weltmeisterin Dorothea Wierer nennt die deutschen Biathlon-Favoriten. Sie bewertet Janina Hettich-Walz und Philipp Nawrath und erklärt die Chancen des neuen deutschen Teams.

Die ARD-Expertin und vierfache Weltmeisterin Dorothea Wierer gibt einen umfassenden Blick auf die bevorstehende Biathlon-Saison. Die 36-jährige Italienerin kennt die Anforderungen des Sports wie kaum eine andere und liefert im Gespräch mit BILD eine detaillierte Einschätzung der aktuellen Lage. Sie analysiert, was von den deutschen Athleten zu erwarten ist, welche Talente für Überraschungen sorgen könnten und welche Nationen als klare Favoriten gelten.

Saison-Check der deutschen Frauen und Talente

Für das deutsche Team startet die neue Saison unter dem Zeichen eines fundamentalen Umbruchs. Mit dem Ende der Karriere von Franziska Preuß nach den Olympischen Spielen im Februar ist ein zentraler Pfeiler des deutschen Frauen-Teams gefallen. Preuß war in der vergangenen Saison die Gesamtweltcup-Siegerin und über viele Jahre hinweg das Gesicht des deutschen Biathlons. Nun müssen andere Spielerinnen die Verantwortung übernehmen, wobei die erfahrenen Janina Hettich-Walz und Vanessa Voigt eine herausragende Rolle einnehmen werden.

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Wierer hebt Janina Hettich-Walz besonders hervor und beschreibt sie als in einer absoluten Super-Form befindliche Athletin. Nach einer starken Vorbereitungsphase sei nun die entscheidende Frage, ob Hettich-Walz diese hohen Leistungen auch über die gesamte Länge einer kompletten Saison konstant abrufen könne. Dies werde den entscheidenden Faktor für ihren Erfolg im Gesamtweltcup darstellen.

Ein weiteres großes Aufmerksamkeitsziel ist die junge Julia Tannheimer. Die 21-Jährige gilt als extremes Lauftalent, und Wierer zeigt sich von ihren Fähigkeiten überzeugt. Wierer äußert große Spannung hinsichtlich ihrer Entwicklung und ist der Überzeugung, dass Tannheimer bereits jetzt echte Chancen hat, im vorderen Feld mitzumischen. Entscheidend für ihren weiteren Erfolg werde jedoch vor allem die Sicherheit beim Schießen sein.

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Auch bei Vanessa Voigt, die 29 Jahre alt ist, sieht die Italienerin ein sehr großes Talent. Allerdings vermerkt Wierer einen Schwachpunkt: Voigt benötige lange Phasen am Schießstand. Wenn es ihr gelingt, diese Schießzeiten signifikant zu verkürzen, könne sie im Rennen sehr gefährlich werden. Die Kombination aus gutem Lauf und schnellem Schießen ist der Schlüssel zu Top-Platzierungen.

Ausblick auf weitere Athletinnen und Männer

Hinter den etablierten Leistungsträgern lauert eine Reihe weiterer spannender Namen im deutschen Aufgebot. Selina Grotian, Johanna Puff, Marlene Fichtner, Julia Kink und Sophia Schneider haben das Potenzial, sich in der nächsten Zeit in den Vordergrund zu schieben. Fichtner und Kink sind bereits für den Start in Kontiolahti nominiert. Bitter muss Wierer jedoch festhalten, dass Anna Weidel nicht dabei ist und somit zurückrücken muss.

Trotz der vielversprechenden Namen warnt Wierer davor, zu hohe Erwartungen sofort zu hegen. Sie betont, dass im Hochleistungssport Geduld gefragt ist und sich in nur einem Jahr nichts komplett und sofort ändern wird. Der Prozess der Weiterentwicklung und Konsolidierung des Teams benötigt Zeit. Man muss realistisch bleiben, dass sich Ergebnisse nicht über Nacht einstellen.

Bei den deutschen Männern setzt Wierer ihre Hoffnungen vor allem auf Philipp Nawrath. Sie ist davon überzeugt, dass er an seine Leistungen der letzten Saison anschließen kann. Im Vorjahr belegte Nawrath Platz 9 im Gesamtweltcup und war damit der beste deutsche Biathlet. Diese Positionierung zeigt sein Potenzial, sich dauerhaft an der Weltspitze zu behaupten.

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Auch Justus Strelow sieht Wierer als chancenreichen Athleten. Er gilt als extremes Schießtalent, das die Scheiben in beeindruckenden Zeiten von 18 oder 19 Sekunden trifft. Als richtiger Schnellschütze besitzt er eine besondere Stärke im liegenden Anschlag. Allerdings räumt sie ein, dass Strelow selbst weiß, dass er beim Läuferischen noch erhebliches Potenzial für Verbesserungen hat.

Favoriten Frankreich und Norwegen dominieren

Während das deutsche Team seine Identität neu findet, bleiben die Top-Nationen der internationalen Konkurrenz schwer zu schlagen. Wierer identifiziert Frankreich und Norwegen erneut als die klar Favoriten im Kampf um die Medaillen und Teamtitel. Diese beiden Nationen verfügen über eine Tiefe an Talenten, die von keinem anderen Land übertroffen wird.

Bei den Frauen sieht Wierer Frankreich als den absoluten Hauptfavoriten. Die französische Equipe ist extrem stark aufgestellt und verfügt über eine große Anzahl an hochklassigen Athletinnen. Diese Breite im Kader ermöglicht es Frankreich, stabil über die gesamte Saison zu punkten und gegen jeden Gegner konkurrieren zu können. Die deutsche Mannschaft wird also vor harte Aufgaben gestellt, um sich gegen diese etablierten Größen durchzusetzen.