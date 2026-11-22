Nach 17 Jahren im Biathlon-Team wird Dorothea Wierer zur ARD-Expertin. Sie analysiert Weltcups neben Arnd Peiffer und reflektiert über ihre Karriere in Südtirol.

Die 36-jährige Dorothea Wierer hat ihre aktive Laufbahn im Biathlon beendet, um nun als Expertin für die ARD zu arbeiten. Nach 17 Jahren als Leistungssportlerin beginnt für die Italienerin ein neues Kapitel in der medialen Berichterstattung. Ihren ersten Einsatz als Analystin hatte sie bereits am Donnerstag während eines Weltcup -Rennens. Zuvor hatte sie ihre Karriere im Februar bei den Olympischen Winterspielen in ihrer Heimat Antholz abgeschlossen.

Karriereende und neue TV-Rolle bei der ARD

Die Bilanz von Wierer ist beeindruckend: Sie gewann vier Weltmeistertitel, zwei Gesamtweltcups und vier Olympiamedaillen. Als Nachfolgerin von Erik Lesser wird sie die Rennen im Wechsel mit Arnd Peiffer analysieren. Die ARD hat sich bei den Athleten einen sehr guten Ruf erarbeitet. Wierer fühlte sich geehrt, dass sie ausgewählt wurde, nachdem sie auch Anfragen aus Italien erhalten hatte. Der Wechsel vom Gewehr zum Mikrofon markiert einen klaren Schnitt in ihrer professionellen Laufbahn.

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Erste Erfahrungen und Emotionen bei Live-Übertragungen

Dass das TV-Geschäft nicht völlig neu für sie ist, weiß sie aus den Sommerspielen 2024 in Paris. Dort war sie für Eurosport Italia im Einsatz. Ihre Premiere als Biathlon-Expertin bei der ARD erlebte sie beim Loop One Festival in München. Sie gab zu, dass sie vor dem ersten Live-Auftritt mit Millionen Zuschauern nervös war. Die Mischung aus Anspannung und Freude prägte diesen Moment für die ehemalige Athletin aus Südtirol.

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Umgang mit Kritik und perspektivische Nähe zu Athleten

Eine besondere Herausforderung sieht Wierer im Umgang mit Kritik an ehemaligen Kolleginnen. Sie kennt die Gefühle genau, wenn man die Scheiben verfehlt oder unter Druck steht. Sie beobachtete, dass deutsche Athletinnen und Athleten ohnehin stark in der Kritik der Fans stehen. Allerdings äußert sie, dass die Kritik nicht unter die Gürtellinie geht. Diese Erfahrung hilft ihr, fair und verständnisvoll zu kommentieren.

Sprachliche Hürden und kulturelle Unterschiede

Der Satzbau im Deutschen ist manchmal anders als in der italienischen Sprache. Wierer stammt aus Südtirol und ist an den Südtirol-Dialekt gewohnt. In Italien wird richtig herumgeschrien, was die Lautstärke betrifft. Im Deutschen sucht sie manchmal nach den richtigen Worten. Sie beschreibt ihren Ansatz als learning by doing. Dieser pragmatische Umgang hilft ihr, sich im deutschen Sprachraum zurechtzufinden.