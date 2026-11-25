Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) will die Forschung zu Frauengesundheit trotz allgemeinen Sparzwängen stärken. Für geschlechtersensible Medizin sollen 2027 insgesamt 100 Millionen Euro bereitstehen.

Bundesforschungsministerin Dorothee Bär will die Forschung zu Frauengesundheit trotz allgemeinen Sparzwängen stärken. Für geschlechtersensible Medizin sollen 2027 insgesamt 100 Millionen Euro bereitstehen.

Zudem wurde erstmals ein Nachwuchspreis vergeben. Registrieren können sich Ärztinnen und Ärzte, Medizinstudierende, Gesundheitsfachkräfte sowie Mitarbeitende politischer Organisationen und Institutionen. Für einzelne Berufsgruppen ist ein Berufsnachweis erforderlich. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns.

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Virale Infekte, Kopfschmerzen, Impfen: Hier können Hausärzte meist fallabschließend behandeln. Doch wie hoch ist der Anteil von Patienten, die nicht überwiesen werden? Im „ÄrzteTag“-Podcast wägt Hausarzt-InternistDer Bundesrat hat in seiner jüngsten Sitzung vor zahlreichen Fallstricken im Pflegeneuordnungsgesetz gewarnt. Die Pflegekassen schlagen Alarm.

Am Mittwoch befragt der Gesundheitsausschuss des Bundestags Experten dazu. Medizinische Fachgesellschaften und Krankenkassen haben die vom Bund geplante Weiterentwicklung des Implantateregisters Deutschland begrüßt. Ärzte sehen das Registerwesen auf dem Weg zu einer Private Public Partnership. Überregulierung und eine dysfunktionale Verwaltungspraxis gefährden die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland.

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Arzneimittelhersteller machen Vorschläge, wie die Bedingungen verbessert werden können. Für Vision Zero engagieren sich Ärzte aus unterschiedlichen Fachbereichen. Bei der Bekämpfung des Zervixkarzinoms ist für sie Prävention das A & O.Der Newsletter „Allgemeinmedizin“ mit praxisnahen Berichten, Tipps und relevanten Neuigkeiten aus dem Spektrum der internistischen und hausärztlichen Medizin. Zu viel, zu wenig oder nicht geeignet: Viele ältere Menschen sind medikamentös nicht optimal eingestellt.

Mit diesen Hilfsmitteln lassen sich geeignete Medikamente auswählen. In extrem seltenen Fällen können Malignome von Mensch zu Mensch übertragen werden. Wie diese Übertragung erfolgt, ist jedoch unklar. Neue Erkenntnisse aus der Tierwelt könnten Hinweise liefern.

Lipoprotein wird derzeit heiß diskutiert. In einem Fallbericht wird die Problematik deutlich: Eine Kardiologin verschreibt bei einem hohen Lp ein Statin, eine Hausärztin rät davon ab. Wie würden Sie entscheiden?

„Niedriger AMH-Wert? Keine Chance“ und „Ab 40 ist die Wahrscheinlichkeit gering“. Das sind zwei häufigere Fehlannahmen zur In-vitro-Fertilisation, die mit Daten des Deutschen IVF-Registers relativiert werden können. Der Ultraschall ist heute aus der Rheumatologie nicht mehr weg zu denken und wird von Leitlinien teils als erstes bildgebendes Verfahren empfohlen. Was die Sonographie so besonders macht und was genau empfohlen wird.