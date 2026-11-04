Konstantinos Karetsas entschied das Duell mit Real Betis für Borussia Dortmund. Ein 2:1-Sieg festigt die Position im Kader trotz Ausfall von Topscorer Guirassy.

Der griechische Offensivspieler Konstantinos Karetsas sorgte bei Borussia Dortmund für Jubel, nachdem er in der 72. Minute den entscheidenden Treffer zum 2:1-Endstand gegen Real Betis erzielte. Dieser Sieg markiert den dritten Erfolg im vierten Pflichtspiel des Vereins und unterstrich die taktische Tiefe der Schwarz-Gelben. Die Partie war zudem eine Bewährungsprobe für die Mannschaft, da Starstürmer Serhou Guirassy bereits nach nur drei Minuten wegen eines Muskelverdachts die Plätze verlassen musste.

Der Mechanismus des Überraschungerfolgs

Obwohl Topscorer Serhou Guirassy, 30 Jahre alt, früh ausfiel, übernahm Dortmund die Spielkontrolle souverän. Bereits in der dritten Minute hatte Guirassy nach einer Flanke von Ryerson eine klare Torchance, scheiterte jedoch knapp an der Abwehrreihe. Kurz darauf folgte der Ausfall des Angreifers, woraufhin die Verantwortlichen unsicher bezüglich seiner Rückkehr sind. Die Mannschaft reagierte mit straffer Defensive und schnellem Umstellungsspiel.

Also read Champions League: Borussia Dortmund vor Spiel gegen Real Betis unter Druck

In der 21. Minute verpasste Daniel Svensson eine weitere Großchance, als der Keeper von Real Betis, Valles, eine klare Kopfballmöglichkeit stark parierte. Nach der Pause zeigte sich der Einsatz des Trainerstabes unter Niko Kovac belohnt. Der Portugiese Fabio Silva wurde in der 49. Minute fällig, nachdem Jobe Bellingham und Ryerson vorbereitend aktiv waren. Silva verwandelte zur 1:0-Führung und demonstrierte dabei individuelle Klasse, indem er sich aus einer schwierigen Position befreite und kaltblütig abschloss.

Stakeholder-Positionen und taktische Entscheidungen

Trainer Niko Kovac hatte vor dem Spiel explizit auf die positive Entwicklung der Sturmreihe verwiesen. Er lobte die Kombination aus zwei Stürmern, die in den vergangenen Wochen gut funktioniert habe. Besonders Fabio Silva wurde für seine Frische und die gute chemistry mit Serhou Guirassy gelobt. Silva bewies bei seinem Einsatz, dass er auch im Alleingang gefährlich bleibt, was die taktische Flexibilität des Trainers untermauerte. Die Einwechslung von Konstantinos Karetsas als Joker erwies sich als der entscheidende Hebel in der Schlussphase.

Advertisement

Gegenüber stand Real Betis mit einem alten Bekannten der Dortmunder Vergangenheit: Marc Bartra. Der spanische Abwehrspieler stand zwischen 2016 und 2018 insgesamt 51 Pflichtspiele für den BVB. Seine Zeit in Dortmund war von einem tragischen Ereignis geprägt, als er am 11. April 2017 bei einem Anschlag auf den Mannschaftsbus verletzt wurde. Ein Metallteil traf seine Hand, doch Bartra kehrte rasch ins Team zurück und gewann mit der Mannschaft den DFB-Pokal. Gegen seinen Ex-Klub blieb er diesmal jedoch ohne Einsatzminute.

Wendepunkt und Reaktionen im Spielverlauf

Trotz der Führung hatte Dortmund die Kontrolle nicht vollständig im Griff und musste einen Dämpfer hinnehmen. In der 67. Minute leistete Verteidiger Waldemar Anton einen Ballverlust, den der Gegenspieler Aitor Ruibal eiskalt ausnutzte. Ruibal traf zum 1:1-Ausgleich, was die Spannung im Stadion wiederherstellte. Die Dortmunder Mannschaft zeigte jedoch charakterliche Stärke und suchte sofort nach dem Ausgleich nach der Wende. Sowohl Bellingham als auch Schlotterbeck scheiterten in der Folge aus kurzer Distanz an den Reflexen des Betis-Torwarts.

Die entscheidende Szene ereignete sich fünf Minuten nach dem Ausgleich. Konstantinos Karetsas nutzte seine فرصت und schlug zu, um das Spiel endgültig zu entscheiden. Sein Treffer glich in der Kaltblütigkeit dem früheren Treffer von Fabio Silva. Der griechische Joker zeigte damit, dass er die Erwartungen des Trainerstabs erfüllt und die Lücke, die Serhou Guirassy hinterlassen hatte, effektiv geschlossen hat. Der Erfolg festigte nicht nur den Punktstand, sondern auch das Vertrauen in die aktuelle Aufstellung.

Real-World-Impact und atmosphere vor dem Spiel

Die Partie war zudem von einer emotionalen Vorschau geprägt, die die Verbindung zwischen den Vereinen und der realen Welt widerpiegelte. Vor dem Anpfiff kam es zu einer unschönen Szene während der Schweigeminute. Die Fans feierten für den verstorbenen spanischen Spieler Jesús de Miguel und die 69 Opfer eines Zugunglücks in der Provinz Toledo. Die Dortmunder Anhänger reagierten auf das Skandieren der Betis-Fans mit wütenden Pfiffen und Buhrufen, was die komplexe Dynamik im Stadion verdeutlichte.

Advertisement

Für Borussia Dortmund bedeutet der Sieg eine wichtige Stabilisierung der Formkurve. Der Ausfall von Serhou Guirassy bleibt eine Herausforderung, doch die Leistungen von Fabio Silva und Konstantinos Karetsas zeigen Alternativen auf. Die Mannschaft beweist, dass sie auch ohne ihren Topscorer tonangebend bleiben kann. Die Kaderstärke wurde im Duell gegen einen starken Gegner wie Real Betis eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Der Fokus richtet sich nun auf die weitere Entwicklung der Angreifer und die Verfügbarkeit von Guirassy für die kommenden Spiele.