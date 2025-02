Dortmund deklassiert Sporting Lissabon in der Champions League

Der Borussia Dortmund setzt sich mit einem klaren 3:0 gegen Sporting Lissabon durch und übernimmt die Kontrolle im Hinspiel der Champions League. Julian Brandt und Karim Adeyemi glänzen für den BVB, während Sporting kaum gefährlich werden konnte.

Seit dem Abgang von Rúben Amorim, dem Erfolgscoach der Lissabonner, hat Sport ing in der Champions League kein Spiel mehr gewinnen können und das obwohl zum Abschied des Trainers noch Manchester City mit 4:1 vom Platz gefegt wurde. Dieser negative Lauf wird sich angesichts des klaren Rückstandes auch heute fortsetzen. Niko Kovač gönnt Julian Brandt und Karim Adeyemi nach starken Leistungen im zweiten Abschnitt den vorzeitigen Feierabend.

Dafür sind Julien Duranville und Carney Chukwuemeka neu dabei. Letzterer feiert damit sein Debüt für den BVB. Wenn es dem BVB jetzt auch noch gelingt hinten die Null zu halten, ist der heutige Sieg der so lange ersehnte Hoffnungsschimmer für die Schwarz-Gelben. Damit ist mindestens das Hinspiel entschieden! Mit einem blitzsauberen Konter machen die Dortmunder den Deckel drauf. Schlotterbeck schlägt den Ball mit Übersicht vom eigenen Strafraum zu Adeyemi, der dadurch auf Höhe der Mittellinie in ein Eins-gegen-Eins startet. Brandt kommt im Vollsprint mit und wird genau im richtigen Moment bedient. Der Zehner bringt den Ball anschließend von rechts im Strafraum punktgenau wieder in den Lauf des durchgestarteten 23-Jährigen, der den Ball aus kurzer Distanz im Rutschen mit dem langen Bein hoch im kurzen Eck versenkt. Die junge Sporting-Truppe ist gegen jetzt abgezockte Dortmunder völlig abgemeldet. Es ist kaum noch Bewegung in den Aktionen der Gastgeber. Da scheint die Luft angesichts des Rückstandes tatsächlich raus zu sein. Trincão kommt vor den Trainerbänken zu spät gegen Nico Schlotterbeck und räumt den deutschen Nationalspieler rüde ab. Dafür sieht der 25-Jährige als erster Akteur der Heimelf die Gelbe Karte. Nach einem Eckstoß landet der Ball im Zuge der zweiten Welle an der Strafraumgrenze beim aufgerückten Ousmane Diomande. Der Innenverteidiger kontrolliert den Ball stark und schließt in einer fließenden Bewegung ab. Dabei zielt der 21-Jährige jedoch minimal zu hoch. Trotzdem ist es zumindest mal wieder ein Lebenszeichen der Löwen. Dortmund ist mittlerweile ganz klar am Drücker. Deshalb zieht Rui Borges frühzeitig seine letzten zwei Optionen und versucht mit Biel und Eduardo Quaresma nochmal für frischen Wind zu sorgen. Für Pascal Groß ist es nicht nur das erste Tor in der Königsklasse, sondern auch der erste Treffer im schwarz-gelben Trikot. Das dürfte natürlich nochmal einen ordentlichen Schub geben. Der BVB verbessert die Ausgangslage immer weiter! Nach gutem Kombinationsspiel lässt Adeyemi den Ball auf der rechten Seite für den nach Außen ausweichenden Guirassy liegen. Der Neuner schlägt den Ball scharf vor das Tor und serviert damit perfekt. Zwar verpasst Beier noch haarscharf, doch direkt hinter dem Joker steht noch Groß parat und drückt den Ball aus rund sechs Metern mit dem rechten Oberschenkel über die Linie. Serhou Guirassy setzt nach einer Flanke von der linken Seite zum Fallrückzieher an und erwischt Maximiliano Araújo dabei am Kopf. Von daher geht die erste Verwarnung der Partie absolut in Ordnung. Jetzt tauscht auch Niko Kovač zum ersten Mal das Personal. Jamie Gittens konnte heute nicht sehr viele Akzente setzen und macht deshalb Platz für Maximilian Beier. Mit der Einwechselung von Viktor Gyökeres kam gerade eigentlich wieder Hoffnung bei Sporting auf. Die konnte der jetzt alleinige beste Torschütze der diesjährigen Champions League mit seinem zehnten Treffer im neunten Spiel jedoch prompt wieder eindämpfen. Deshalb tauscht Rui Borges direkt nochmal doppelt und bringt auch noch Hidemasa Morita und Daniel Bragança. Dortmund belohnt sich für die deutlich verbesserte Leistung! Der BVB erobert den Ball im Gegenpressing und Schlotterbeck bringt den Ball sofort rechts raus zu Brandt. Der Zehner beweist ein ganz feines Füßchen und flankt den Ball butterweich und punktgenau an den langen Pfosten. Dorthin setzt sich Guirassy ab und köpft den Ball mustergültig über Rui Silva hinweg gegen die Laufrichtung des Keepers in das rechte Eck. Die deutlich aktiveren Gäste tun dem Spiel extrem gut. Jetzt ist hier wirklich Tempo drin, wobei Dortmund gerade klare Vorteile hat. Sporting kommt gerade kaum noch aus der eigenen Hälfte und gerät in der Phase auch fast in Rückstand. Sabitzer chippt den Ball von der rechten Halbspur einfach mal hoch in den Strafraum in Richtung Guirassy. Der kommt zwar nicht richtig an den Ball, aber der Abpraller landet etwa elf Meter vor dem Tor genau bei Adeyemi, der direkt abzieht und Rui Silva mit seinem Volley zu einer Glanzparade zwingt. Ansonsten wäre der Ball links unten in den Maschen eingeschlagen. Den fälligen Freistoß können die Portugiesen zur Ecke klären und auch bei der sind sie wieder hellwach. Conrad Harder köpft den Ball aus dem eigenen Fünfer weit aus der Gefahrenzone. Jetzt zeigt Dortmund endlich mehr Mut und stellt einen Sporting-Abstoß auch mal ganz vorne zu. Dadurch erzwingen sie einen Fehler im Aufbau und bekommen nach einem Foul an Schlotterbeck sogar einen Freistoß im linken Halbfeld





