Dortmunds Kader-Konstrukteur Ole Book krempelt weiter mächtig den Kader um. Die nächsten beiden Stars, Yan Couto und Julien Duranville, stehen vor einem Abschied.

Dortmund dünst den Kader weiter aus! Nachdem bereits Julian Brandt, Niklas Süle und Salih Özcan den BVB im Sommer verlassen werden, stehen jetzt die nächsten beiden Stars vor einem Abschied.

Kader-Konstrukteur Ole Book krempelt somit weiter mächtig den Kader um. Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, soll Yan Couto vor einer Leihe zu Italien-Klub Como stehen. Das Sensationsteam will sich weiter verstärken. Der Rechtsverteidiger, der noch einen Vertrag bis 2030 hat, konnte sich in seinen 2 BVB-Jahren nicht gegen Julian Ryerson durchsetzen und war deshalb unzufrieden mit seiner Einsatzzeit.

Gut für Book und Co.: Como soll das komplette 5-Mio. -Gehalt des Brasilianers übernehmen. Denkbar, dass sie sich eine Kaufoption einbauen lassen. Diese würde dann wahrscheinlich bei rund 20 bis 25 Mio.

Euro liegen. Somit wäre es für den Pott-Klub ein noch akzeptables Geschäft. 2025 zahlte Dortmund rund 25 Mio. Euro an Manchester City. Heißt aber auch: Macht Couto wirklich den Abflug, bräuchte Dortmund definitiv einen zweiten Rechtsverteidiger.

Nur mit Ryerson auf dieser Position in die Saison zu gehen, wäre sehr riskant. Couto wohl weg - auch das einstige Top-Juwel Julien Duranville wird nicht zum BVB zurückkehren. Nach seiner Winter-Leihe zum FC Basel zieht es ihn laut zu Frankreich-Klub Olympique Lyon. Die Ablöse soll rund 8,5 Mio.

Euro betragen. Dortmund will sich wohl eine Weiterverkaufsbeteiligung sichern. Eine Rückholaktion wird es demnach in ferner Zukunft nicht geben. Der Glaube, dass der Belgier doch nochmal den Durchbruch schafft, ist bei den BVB-Verantwortlichen nicht sehr groß





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