Dortmund feiert ersten Sieg unter Kovac in der Champions League

Der BVB siegte im Hinspiel der Champions-League-Playoffs auswärts gegen Sporting Lissabon mit 3:0. Trainer Niko Kovac zeigte sich zufrieden mit dem Auftreten seiner Mannschaft, mahnt aber zur Vorsicht im Rückspiel.

In der Playoff-Hinspiel der Champions League feierte Dortmund unter Neu-Trainer Niko Kovac (53) den ersten Sieg . Gegen Sport ing Lissabon gelang dem BVB auswärts ein 3:0- Sieg . Am kommenden Mittwoch (19. Februar) soll beim Rückspiel in Dortmund nichts mehr anbrennen. Good News: Das Duell wird live im Fernsehen übertragen. Anstoß ist am kommenden Mittwoch (19. Februar) um 18.45 Uhr, die Übertragung bei DAZN beginnt um 18 Uhr.

Der Krisen-Klub BVB setzt weiterhin auf die Champions-League-Qualifikation. Beim Hinspiel in Portugal zeigte sich Dortmund mit zwei Gesichtern. Zuerst der passive und statische Auftritt in der ersten Halbzeit (bis zur Pause kein Torschuss), in der zweiten Hälfte plötzlich die Komplett-Verwandlung inklusive 3:0-Sieg-Veredelung. Serhou Guirassy (60. Minute), Pascal Groß (68.) und Karim Adeyemi (82.) sorgten schließlich für den verdienten Sieg der Kovac-Mannschaft. Der neue BVB-Trainer zeigte sich nach dem Sieg zufrieden. Kovac: „So wie wir die Tore herausgespielt haben, war fantastisch. Und nicht nur, weil wir die Tore gut herausgespielt haben, sondern weil die Mannschaft auch bis zum Schluss durchgehalten hat. Sie hat eine Mentalität, eine Körperlichkeit und eine Aggressivität gezeigt. Das ist alle Achtung wert.“ Und: „Es ist ein schöner Abend für uns. Die Art und Weise, die die Jungs an den Tag gelegt haben, hat mich imponiert und mich glücklich gemacht – sie hat uns alle beim BVB glücklich gemacht.“ Trotzdem warnt Kovac davor, dass nur die „erste Halbzeit“ gespielt sei. Im Rückspiel vor heimischen Fans soll dann zum dritten Mal in Folge der Achtelfinal-Einzug perfekt gemacht werden





